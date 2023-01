Anthony zet familietraditie voort op Lange Munte en neemt bakkerij Deltour over

Goed nieuws voor de bewoners van de Lange Munte. Vorige maand sloten Vincent Deltour (61) en Irène Vanhoonacker (59) de deuren van hun bakkerij. Op 18 januari neemt Hoornaert de bakkerij op het Lange Munteplein 2 over. Zo krijgt dat stadsdeel van Kortrijk weer een warme bakker.

Het zit allicht in de genen, want sinds 1927 voorziet de familie Hoornaert Kortrijk en omstreken van brood en gebak. Het was Kamiel, die wees was, die de eerste bakkerij opstartte.

“Hij startte volledig van nul als bakker in de Doorniksewijk, waar nu nog altijd onze bakkerij gevestigd is. Zijn succes had hij te danken aan het feit dat hij zijn pistolets stoomde. De Hoornaert-pistolet zijn nog altijd tot ver buiten Kortrijk geliefd. Later nam zijn zoon Romain de bakkerij over”, doet Chantal Demeulenaere het verhaal. Zij en haar man John, de zoon van Romain, zijn de huidige zaakvoerders.

Toch is het zoon Anthony (30) de vierde generatie intussen die een almaar prominentere rol speelt. Hij drukt meer en meer zijn stempel op Bakkerij Hoornaert. Met de overname van de bekende bakkerij Deltour op de Lange Munte wil Anthony het levenswerk van zijn ouders voortzetten. Samen met zijn nicht Michelle Leenaert, die hem administratief ondersteunt, vormt hij een goede tandem. “Maar we kunnen uiteraard ook rekenen op een enthousiast team van zo’n 25 mensen en heel wat flexi’s.”

Anthony houdt ervan om creatief bezig te zijn in patisserie, zoals met lettertaarten. © gf

Patisserie

Het is intussen de zevende bakkerij die de familie Hoornaert opent. Er zijn al de winkels in de Doorniksewijk en de Leiestraat in Kortrijk, op Ter Doenaert in Marke, maar ook in Bellegem, Zwevegem en Deerlijk. “We horen van onze klanten dat ze blij zijn dat er toch weer leven komt op de Lange Munte, een belangrijk stadsdeel waar weinig tot geen handelszaken zitten. Vincent is altijd al een goeie vriend geweest van ons. We zijn blij dat we de kans krijgen om het levenswerk van Vincent Deltour voort te zetten”, vertelt Chantal nog.

Drie generaties bakkers: Romain, John en Anthony. © gf

“En het is nog een echte authentieke bakkerij, waarbij de winkel elke dag met dagverse producten wordt gevuld.” De winkel zal op dinsdag gesloten zijn.

Evenementen

Met Anthony kwamen ook wat nieuwigheden in de bakkerij. “Hij kan zich uitleven op vlak van gepersonaliseerde patisserie”, weet mama Chantal. “Hij maakt kindertaarten in allerlei vormen en maten. Maar ook voor bedrijven en evenementen levert hij graag en op maat. Sinds kort hebben we ook een grote troef met ons online platform op www.bakkerijhoornaert.be, waar bestellingen kunnen geplaatst worden in de winkel naar keuze. Een bakker moet tegenwoordig creatief én ondernemend zijn.”

De winkel op het Lange Munteplein opent op woensdag 18 januari. Het weekend erna, op 21 en 22 januari, krijgt elke klant er een lekkere attentie.