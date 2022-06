ANPR-camera’s op De Pluim in Zwevegem?

Als het aan Dirk Dupont, voorzitter van de vzw van het bedrijventerrein, ligt, komen er snel ANPR-camera’s op De Pluim. Net als op Evolis hebben de ondernemers van De Pluim niet stilgezeten. Er werd een samenwerkingsverband onder de vorm van een vzw opgericht.

Voorzitter is Dirk Dupont: “We komen geregeld bijeen om initiatieven te organiseren die de samenwerking en saamhorigheid op De Pluim in de hand werken. Het gaat enerzijds over events, maar evenzeer over het slim omgaan met energie en afvalbeheer. Wij willen het aanspreekpunt zijn van, met en voor de ondernemers hier, en zo de link vormen tussen de ondernemers en Leiedal of de gemeente Zwevegem”, vertelde hij.

Dirk Dupont. © Geert Vanhessche

Dirk Dupont wil niet enkel een nette bedrijvenzone, maar wil ook inzetten op veiligheid. “Veiligheid voor onze ondernemers is heel belangrijk. We denken dan bijvoorbeeld aan het plaatsen van ANPR-camera’s op De Pluim. De vraag zal in ieder geval binnenkort gesteld worden aan het gemeentebestuur van Zwevegem”, klonk het. ANPR staat voor Automatic Numberplate Recognition, wat in feite betekent dat de camera’s de kentekens van alle voorbijkomende voertuigen lezen en meteen vergelijken met de lijst van kentekenplaten van mensen die gezocht worden door de politiediensten. (GJZ/foto GJZ)