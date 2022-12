Anna Van Krieken & Albi LLukaj uit Brugge winnen de Prijs Jonge Makers ‘22

Juwelenontwerpers Anna Van Krieken & Albi LLukaj hebben de Prijs Jonge Makers ’22 van De Republiek, Handmade in Brugge en TURBO gewonnen.

Met de Prijs Jonge Makers wil De Republiek samen met Handmade in Brugge en TURBO het ondernemerschap binnen de Brugse maakindustrie naar een hoger niveau tillen. Jong en beloftevol makerstalent krijgen een stimulans om zich verder te ontplooien door hen via deze Prijs te ondersteunen in hun ondernemerschap én in hun ambacht.

Vakmannen en -vrouwen jonger dan 30 jaar die een activiteit uitoefenen binnen het domein van de ambachten én een link hebben met Brugge (wonen, werken/stage, studeren …) konden zich kandidaat stellen. Uit alle inzendingen selecteerde de jury volgende drie genomineerden: Anna Van Krieken & Albi LLukaj, Simon Tanghe en Astrid decruyenaere.

Passie

Donderdagavond koos de jury voor het duo Anna Van Krieken & Albi LLukaj als winnaars van de Prijs Jonge Makers ’22. Het oordeel van de jury luidt als volgt : “Anna en Albi delen een passie voor ambacht, kunst en wetenschappen. Na hun studie diergeneeskunde verlangden ze naar meer creativiteit en handwerk.”

“Door de voltijdse dagopleidingen ‘Juwelier-Goudsmid’ en ‘Succesvol ondernemen’ bij Syntra West ontdekten ze hun droomjob. Om hun technieken te verruimen volgde Albi bijkomend de opleiding ‘Verloren wastechniek’. Nu bouwen Anna en Albi hun vaardigheden samen verder uit in de opleiding ‘juweelontwerp’.”

Art deco

“Hun werk wordt gekenmerkt door de art deco stijl met een moderne twist. De brede waaier aan kennis die ze samen hebben opgedaan zorgt voor unieke stukken met subtiele boodschappen en verrassingselementen. Hun creaties zijn daardoor niet enkel juwelen maar werkelijke conversation pieces.”

“Aan ondernemerszin ontbreekt het Anna en Albi zeker niet! Via de Prijs Jonge Makers willen ze hun skills verder uitbouwen om binnenkort helemaal een vliegende start te nemen”, aldus de jury.