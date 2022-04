Amper 19 en nu al aan het ondernemen: Femke uit Roeselare lanceert ‘Femkes Granola’

Femke Verbraeken uit Roeselare is jong, ambitieus en gedreven. Als dochter van twee zelfstandigen zit het ondernemen in haar bloed en lanceert ze op amper 19-jarige leeftijd haar eerste product: Femkes Granola.

Femke Verbraeken straalt als ze haar ‘kindje’ voorstelt. Femkes Granola is dan ook het resultaat van twee jaar hard werken. “Een tijd geleden voelde ik me niet goed in mijn vel. Ik wou gezonder leven, maar eerlijk… ik moest toen niets van granola weten, ik lustte het niet!”, lacht ze. “Ofwel was de granola niet lekker, of hij was niet krokant genoeg, of het zat bomvol suikers en dus verre van gezond.”

Femke begon dan zelf maar te experimenten in de keuken. “Ik heb een kleine twee jaar gesleuteld aan mijn recept en nu is het perfect: de granola blijft krokant in yoghurt, iets wat ik heel belangrijk vind. Het is ook gezond. Zo experimenteerde ik met de baktemperatuur, want onder een bepaalde temperatuur blijven de vitaminen van de noten behouden. Maar vooral: hij is lekker! Er zit vanille en kaneel in waardoor zelfs kindjes de granola lusten. Dan moet het wel goed zijn, hé!”

Toen Femke begon te bakken, was er geen haar op haar hoofd dat eraan dacht om dit ooit te commercialiseren. “Maar steeds meer familie en vrienden reageerden enthousiast en begonnen het recept te vragen. Toen mijn papa hoorde dat ik dat niet wou geven, vroeg hij mij of ik er misschien meer mee wou doen. Tot dan had ik daar nog niet over nagedacht, maar het idee sprak me wel aan.”

Femke studeerde in de Burgerschool in Roeselare en nu volgt ze het eerste jaar KMO-management in Antwerpen. “Beide studies helpen me enorm in mijn onderneming”, weet ze. “In de Burgerschool leerde ik presenteren en spreken voor groep en in Antwerpen krijg ik boekhouding en digital business. Deze richting is mij op het lijf geschreven en bood me ook de kans om als student-zelfstandige de grote stap te wagen.”

Ondernemersfamilie

Dat Femke op zo’n jonge leeftijd de stap durft zetten, heeft ze mee te danken aan haar ouders, Davy Verbraeken en Ilse Van Branden, zaakvoerders van AVEVE Roeselare. “Ik ben heel trots op mijn ouders en op wat ze verwezenlijkt hebben, maar dit is echt mijn project. Mijn zussen en ik worden nog vaak gezien als ‘de dochters van de AVEVE’, maar ik ben Femke. Ik wou niet dat mensen zouden zeggen dat ik het zomaar cadeau heb gekregen. Daarom doe ik alles zelf.”

En dat mag je letterlijk nemen, want Femke doet alles: van het recept uitwerken, over bakken, tot verpakken. “De verkoop van Femkes Granola gaat zo hard dat het soms moeilijk te combineren is met mijn studies”, weet Femke. “Ik zit op kot in Antwerpen, dus ik kan niet zomaar even een halve dag naar Roeselare komen om te bakken. Ik bak het hele weekend en in de week steek ik dan een tandje bij voor mijn studies.”

Zelfs kindjes lusten de granola. Dan moet het wel goed zijn, hé

De familiekeuken is intussen ook te klein geworden. Femke huurt nu een professionele keuken en op termijn komt er ook een eigen atelier waar ze verder kan uitbreiden.

Want dromen heeft Femke in overvloed. “Ik verkoop nu één smaak ‘vanille met amandelen’, maar ik zou heel graag nog andere smaken aanbieden. Ik heb al veel ideeën, maar het ontbreekt me momenteel aan tijd om die uit te werken. Ik wil enkel iets op de markt brengen, waarop ik even trots ben als deze eerste smaak.”

Granolabars

Op iets langere termijn ziet Femke het nog grootser. “Als ik echt ver vooruit kijk, wil ik het assortiment uitbreiden met andere producten, zoals gezonde granolabars. Wat het ook wordt, het zal iets zijn met voeding en gezondheid, twee zaken die mij op en top typeren.” (Lieve Coffyn)