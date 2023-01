Amerikaanse lucht- en ruimtevaartindustrie is al meer dan 50 jaar klant bij BMT Aerospace uit Oostkamp: “Een bewijs dat onze knowhow hoog aangeschreven staat”

Hoog bezoek bij BMT Aerospace. Het Oostkampse bedrijf werkt al een halve eeuw samen met de Amerikaanse lucht- en ruimtevaartindustrie. Om die verjaardag te vieren, kwam Vlaams minister-president Jan Jambon langs. De onderneming bouwt essentiële onderdelen voor onder andere de F35 Joint Strike Fighter en de legendarische F16.

BMT Aerospace International, zoals het bedrijf voluit heet, opereert vanuit een eerder anonieme bedrijvenzone in Oostkamp, maar geniet tot aan de andere kant van de Atlantische Oceaan een stevige reputatie.

Het bedrijf is gespecialiseerd in het maken van precisieproducten en complexe assemblages voor turbinemotoren en missiekritische vliegtuigonderdelen en heeft al meer dan 50 jaar een sterk partnerschap met de Amerikaanse lucht- en ruimtevaartindustrie.

Dat werd vandaag gevierd, in aanwezigheid van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

‘Made in Flanders’ als keurmerk

Elke twee seconden stijgt er wel ergens ter wereld een vliegtuig op waarin onderdelen van BMT Aerospace verwerkt zijn. “Jaarlijks produceren we gemiddeld 150.000 tandwielen per jaar. Die leveren we aan alle grote spelers in de sector”, stelt ceo Benoit Reynders.

“We zijn erg trots om deel uit te maken van het geavanceerde gevechtsmotorenprogrmma van Pratt & Whitney’s F135. Dat drijft de drie varianten van de F35 Lightning II – Joint Strike Fighter aan.”

© Tom Brinckman

“Onze deelname aan het wereldwijde F35 JSF-programma is een bevestiging van de knowhow Made in Flanders. Die wordt door luchtmachten overal ter wereld gewaardeerd en bewijst dat onze kennis hoog aangeschreven staat.”

Twee keer Factory of the Future

Het bedrijf sleepte al twee keer de Agoria Factory of the Future in de wacht. “Dit toont aan dat we fors op innovatie inzetten”, vervolgt Benoit Reynders. “Zo zijn we toonaangevend op vlak van 3D titaniumprinting en hebben we zes jaar geleden een volledig nieuwe productiesite in Roemenië in gebruik genomen. In combinatie met onze kennis in Vlaanderen kunnen we topkwaliteit tegen een kostenbewuste prijs garanderen.”

“Vlaanderen is goed voor twee procent van alle wereldhandel over land, zee en in de lucht. Daarmee bekleden we wereldwijd de vijftiende plek. De lucht- en ruimtevaartindustrie spelen een erg belangrijke rol in onze Vlaamse exporteconomie” – Vlaams minister-president Jan Jambon

Iets wat ook Jan Jambon beaamt. “Vlaanderen is goed voor twee procent van alle wereldhandel over land, zee en in de lucht. Daarmee bekleden we wereldwijd de vijftiende plek. De lucht- en ruimtevaartindustrie spelen een erg belangrijke rol in onze Vlaamse exporteconomie.”

“We mogen het dan ook geen toeval noemen dat het hoofdkwartier van BMT Aerospace bij ons in Vlaanderen te vinden is. Het is indrukwekkend te zien wat hier elke dag opnieuw gedaan wordt. Bedrijven als BMT versterken de goeie handelsrelatie tussen Vlaanderen en de Verenigde Staten alleen maar. De USA is een van onze belangrijkste partners. In 2022 investeerde het in 56 projecten bij ons, goed voor 2.200 jobs.”

© Tom Brinckman

“BMT staat al meer dan een halve eeuw in voor het ontwerpen, innoveren en bouwen van onderdelen voor commerciële, militaire en ruimtevaartprogramma’s. Vlaanderen zet, samen met haar strategische partners, steeds in op het innoveren van haar exporteconomie.”

De ambities van BMT Aerospace zijn anno 2023 nog steeds torenhoog, besluit ceo Benoit Reynders. “We maken al twintig jaar een mooie groeicurve door, twee coronajaren hebben ons niet klein gekregen. Onze focus ligt op kwaliteit en leveringsperformantie, waarbij de klant altijd centraal staat.

B52 bommenwerper en C130 Hercules

BMT Aerospace heeft productievestigingen in de Europese Unie en de Verenigde Staten. Het produceert momenteel onderdelen voor motoren en accessoires ter ondersteunen van een hele resem programma’s van Pratt & Whitney.

Denk daarbij aan de motoren van de F35 Joint Strike Fighter, de commerciële vliegtuigen A320 NEO, A220 – beide Airbus – en Embraer E-serie, de F22 tactische jager, de F15- en F16-gevechtsvliegtuigen en de B52 bommenwerper en KC135-tanker.

BMT is actief op bijna elk belangrijk luchtvaartplatform en fabriceert tandwielen en versnellingsbakken voor vliegtuigmotorfabrikanten Rolls Royce, General Electric, Honeywell, Safran en UTC.

Het levert ook onderdelen voor onder andere de Sikorsky UH-60 Blackhawk en het Lockheed-Martin C130 Hercules militair transportvliegtuig.