American Dream voor Delta Light: West-Vlaamse topper in architecturale verlichting doet overname in de States

Delta Light heeft het Amerikaanse Lambent Lighting Group overgenomen. De topspeler in de wereld van architecturale verlichting wil zo op mondiaal vlak een dominante speler in de sector worden. De ‘American Dream’ vanuit Moorsele. “Elk nieuw project geeft ons energie”, klinkt het bij ceo’s Jan en Peter Ameloot.

Delta Light is al decennia een van dé topreferenties wanneer het over hoogkwalitatieve architecturale verlichting gaat.

Het bedrijf ziet in 1989 het levenslicht wanneer Paul Ameloot, nu 73 jaar oud, als uitbater van hifi- en verlichtingszaak voor discotheken Stereohouse merkt dat er steeds meer aandacht naar verlichting en alle mogelijke toepassingen ervan gaat.

De Roeselarenaar ontwikkelt, samen met zijn team, de Phantom. Die eerste armatuur had een carrière van dertig jaar en legt zo de basis voor een ongezien succesverhaal.

Van Moorsele tot New Delhi

Anno 2022 telt Delta Light wereldwijd 650 werknemers – waarvan 300 in de hoofdzetel in Wevelgem – en is actief in 120 landen.

Het bedrijf heeft showrooms in wereldsteden als Amsterdam, Parijs, Londen, Milaan, Dubai, New York en Los Angeles en opende dit voorjaar ook vestigingen in New Delhi en Miami. Dit jaar mikt Delta Light op een omzet van 110miljoen euro.

“We moeten af van onze soms iets te bescheiden West-Vlaamse mentaliteit” – Jan en Peter Ameloot, ceo’s van Delta Light

Nu volgt met de overname van Lambent Lighting Group een nieuw hoofdstuk. “Deze acquisitie past perfect in onze strategie om internationaal verder te groeien, meer bepaald op de Noord-Amerikaanse markt”, duiden ceo’s Jan (43) en Peter Ameloot (46).

“We zijn al een hele tijd actief in de States en hebben er momenteel vier vestigingen, naast ons filiaal in Toronto in Canada. Om de organische groei te ondersteunen, kunnen we via deze overname een grote organisatie op poten zetten.”

Daarvoor wordt een nieuwe groep opgericht, Delta Light Group North America. “Die zal worden geleid door het huidige management van Lambent en zal aan het Belgische directiecomité rapporteren.”

De Amerikaanse tak telt op vandaag zeven vestigingen, drie showrooms, 55 agents en heeft 125 mensen in dienst. De volledige groep moet goed zijn voor een omzet van om en bij de 150 miljoen dollar.

Starbucks Roasteries, LVMH…

Delta Light mikt op een breed spectrum aan klanten. “Dat gaat van residentiële afnemers over de horecasector en retail tot tal van vrije beroepen en bedrijven. Met absolute topkwaliteit als prioriteit. Onze grote troef is dat we design met technische spitstechnologie en levensduurte combineren.”

Dat resulteert in een pak in het oog springende namen als klanten. “Zo werken we onder andere voor het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) en mochten we ook enkele Starbucks Roasteries van verlichting voorzien.”

Ook in eigen regio is Delta Light alomtegenwoordig. “Vastgoedgroep Degroote en Groep Versluys mogen we tot onze klanten rekenen, nog dichter bij huis werden we bijvoorbeeld door Mercedesdealer Vereenooghe en Mania-K in Roeselare onder de arm genomen.”

“Ons doel is bij elk project – ongeacht de omvang – hetzelfde: perfecte verlichting op de perfecte locatie en met het perfecte design. We doen ook alles zelf: van ontwerp over productie tot verkoop en marketing. Verticale integratie is bij ons hét codewoord.”

Atypische beweging

Die visie willen Jan en Peter Ameloot ook aan de andere kant van de oceaan doortrekken. “Door Lambent Lighting Group aan onze organisatie toe te voegen, willen we ook in Noord-Amerika zo dicht mogelijk bij de klant staan.”

“We hebben een soortgelijke cultuur, met waarden die dicht bij die van Delta Light aanleunen: ondernemend, recht op doel, enkel tevreden met het allerbeste en de klant centraal plaatsen.”

Met de overname maakt Delta Light een eerder atypische beweging. “Meestal zijn het de Amerikanen die in Europa een overname realiseren. Dat klopt”, glimlachen Jan en Peter.

“Wij moeten af van onze soms iets te bescheiden West-Vlaamse mentaliteit. We werken keihard en houden de voetjes op de grond, maar we moeten collectief beseffen dat hier véél knowhow en ambitie te vinden is.”

“Wij zijn drie jaar geleden onze zoektocht naar de ideale Amerikaanse partner gestart en in februari 2021 konden we met Lambent Lighting Group de gesprekken aanknopen. Om nu te landen.”

Op naar China

De toekomst zien Jan en Peter rooskleurig tegemoet. “Met de overname kunnen we vier ervaren managers en een gigantisch netwerk aan ons familiebedrijf toevoegen.”

“Naast Noord-Amerika willen we ook focussen op andere groeimarkten als Zuidoost-Azië en India, waar we net nog een nieuwe showroom hebben geopend. En ook China willen we de komende jaren uitbouwen.”

“Onze ultieme droom? Overal ter wereld onze pure lighting pleasure in de markt zetten. Elk nieuw project geeft ons energie.”