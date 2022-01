Amber stopt als verpleegster en opent kledingwinkel in Waregem: “Nood aan een nieuwe uitdaging”

Amber De Keyser (33) uit Anzegem heeft een carrièreswitch van formaat achter de rug. De verpleegster ruilde onlangs het ziekenhuis voor een nieuwe kledingwinkel in het centrum van Waregem. “Mijn webshop draaide goed, dus ik vond het tijd om de stap helemaal te wagen”, vertelt ze.

Tot half december werkte ze op de afdeling Intensieve Zorgen in het ziekenhuis Jan Palfijn in Gent, nu is Amber De Keyser elke dag terug te vinden in haar kledingwinkel Ananoë in de Stationsstraat in Waregem.

“Het is inderdaad een serieuze ommekeer, maar eigenlijk ook niet. Ik ben al enkele jaren de drijvende kracht achter een webshop voor damesmode. Dat was een hobby die wat uit de hand gelopen is”, lacht ze. “Mijn job in het ziekenhuis was – mede door de coronacrisis – nogal zwaar geworden, dus ik vond het tijd voor iets anders.”

Ananoë – een samentrekking van de namen van haar dochters Anaïs en Noë – focust zich op kleding voor vrouwen en meisjes van 4 tot 14 jaar. “De stijl kan je omschrijven als bohemian trendy. Al koop ik vooral wat ik zelf mooi vind en zelf graag draag. Als ik er zelf niet achter sta, ga je het niet in mijn winkel terugvinden”, zegt Amber, die er prat op gaat om de collectie heel regelmatig – liefst tweewekelijks – te vernieuwen.

Betaalbaar en uitgebreid aanbod

De van oorsprong Gentse, die momenteel in Anzegem woont, botste toevallig op het pand in de Stationsstraat waar de winkel zijn onderkomen vond.

“De locatie is ideaal. Waregem is bovendien een fijne stad qua sfeer. Niet te groot en niet te klein. Veel mensen zeggen mij dat er nog een boetiek zoals de mijne ontbrak in Waregem. Betaalbaar en met een uitgebreid aanbod”, legt Amber uit.

(PN)