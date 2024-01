“Alles om je huisdier in de watten te leggen”: veertigers Tom en Karel openen Louise’s Shop in Blankenberge

Goed nieuws voor alle dierenbaasjes: in de Leopoldstraat in Blankenberge openen Tom Roose (43) en Karel De Brabandere (46) volgende week vrijdag hun gloednieuwe dierenspeciaalzaak Louise’s Shop.

Karel is chef-kok in seniorenresidentie Huis aan Zee, Tom werkte in de glasfabriek in Zwankendamme. “Samen hebben we nog een tijdlang bistro De Sloepe uitgebaat in de De Smet de Naeyerlaa, en het kriebelde al een tijdje om opnieuw een eigen zaak te beginnen. Maar dit is vooral Toms ding. Huisdieren waren altijd al zijn passie”, legt Karel uit.

Webshop tijdens lockdown

Tom lanceerde in volle lockdownperiode zijn webshop allesvooruwhuisdier.com. “Da’s eigenlijk allemaal begonnen met één onnozel visje”, glimlacht hij.

“Ik had online een mooi tweedehands aquarium zien staan en daar zat ook een gratis goudvis bij. Zo kwam ik op het idee om als bijverdienste een eigen webshop te beginnen. Eerst enkel voor vissen, later álles van huisdieren. Ondertussen hebben we online zo’n zevenduizend producten in de aanbieding”, klinkt het.

Voormalige broodjeszaak

En van het een kwam het ander. “Toevallig deed ik hiernaast een flexi-job in de Dilupa, waar ik op een dag hoorde dat deze voormalige broodjeszaak over te nemen stond. We kregen ook bestellingen binnen vanuit Blankenberge, en die klanten vroegen keer op keer of we geen fysieke winkel hadden. Zo is de bal aan het rollen gegaan: er was een hele markt die we lieten liggen”, zegt Tom.

“Dit is een toplocatie, met een mooi park voor de deur en de zeedijk vlakbij. Iederéén komt hier met de hond wandelen. En Blankenberge is ook een echte hondjesstad, hé: als toeristen of tweedeverblijvers de deur van de auto opendoen, is het eerste wat eruit komt gesprongen een hondje”, glimlacht Karel.

Kledinglijn voor hondjes

Bij Louise’s Shop vind je alles voor je geliefde huisdier. Van kattenbakvulling tot zelfs een volledige kledinglijn voor de hondjes. Maar ook leuke speeltjes voor de parkiet, de konijntjes en de hamsters.

“Honden en katten, reptielen, knaagdieren, vissen en vogels: het is de bedoeling dat élk dierenbaasje hier terecht kan. We hebben ook het honden- en kattenvoer van Edgard & Cooper in huis. Da’s momenteel een hype voor de viervoeters. We hebben kortom alles in huis om elk huisdier eens goed in de watten te leggen”, klinkt het.

Opening op 19 januari

Karel blijft als chef-kok aan de slag. “Maar ik zal hier wel af en toe komen bijspringen.” Louise’s Shop wordt een officieel verkooppunt van de Nationale Loterij.

“En we zijn ook aan het kijken om een pakjespunt te worden”, klinkt het. Louise’s Shop opent volgende week vrijdag 19 januari de deuren in de Leopoldstraat 20.