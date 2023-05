Alfa Solutions Tielt sluit na 34 jaar de deuren: “Door aanhoudend personeelstekort beslist om alles in Waregem te centraliseren”

Alfa Solutions in de Vredestraat in Tielt gaat vanaf morgen donderdag definitief dicht. Het personeel en de volledige stock van de computerzaak verhuist naar het hoofdkantoor in Waregem. Voor zaakvoerder en oprichter Piet Detailleur het einde van een tijdperk. “Het is een rationele beslissing, maar toch doet het pijn, want hier is ons verhaal 34 jaar geleden gestart.”

De aanleiding voor de sluiting van het Tieltse winkelpunt is volgens de zaakvoerder een aanhoudend gebrek aan personeel. “Het is erg moeilijk om winkelpersoneel te vinden met voldoende kennis om onze klanten te begeleiden en te ondersteunen”, legt hij uit. “Het laatste anderhalf jaar werden er tijdelijk mensen van de winkel in Waregem ingeschakeld, maar op lange termijn was die manier van werken niet meer houdbaar. We hebben de klanten ondertussen allemaal ingelicht. Kwaliteit dragen we hoog in het vaandel en daarom hebben we besloten om voortaan louter vanuit ons kantoor in Waregem te werken.”

Die vestiging in Waregem, die in 2006 in gebruik genomen werd door Alfa Solutions, is ruim drie keer zo groot als in Tielt. Er werkt 30 man, dat straks aangevuld wordt met de vijf Tieltse personeelsleden. De overgrote meerderheid van de klanten zijn bedrijven en professionals. “Ook particuliere klanten kunnen voortaan steeds in Waregem terecht en zullen er bovendien ook veel vertrouwde gezichten uit Tielt terugzien. Smartphones en tablets herstellen we er op afspraak, terwijl men wacht. Voor het personeel verandert niets en ook ons aanbod blijft hetzelfde. Voor inkt, printers, tablets, smartphones, TV’s en dergelijke blijven we een gevestigde waarde.”

Vervolgverhaal, geen eindpunt

Al nam Piet de beslissing wel met pijn in het hart. “De roots liggen hier. Ik ben in 1989 in de Gruuthusestraat gestart met weinig meer dan een soldeerbout in mijn handen”, blikt Piet terug. “Alle computers stelde ik toen zelf samen. Vijf jaar later ben ik naar de Vredestraat verhuisd. In de jaren negentig en zeker begin 2000 – we herinneren ons allemaal nog de milleniumbug, niet? – explodeerde de vraag echt, waardoor de winkel en het aanbod ook geëvolueerd is. Ik ben trots op het parcours dat we afgelegd hebben, maar dat neemt niet weg dat het pijn doet dat we het Tieltse hoofdstuk moeten afsluiten. De ratio heeft het gewonnen van het hart. Maar dit is een vervolgverhaal. Geen eindpunt.”

Het is overigens niet de eerste keer dat een winkelpunt van Alfa Solutions verdwijnt. Tot 2016 was er ook een vestiging in Izegem, maar na liefst zeven (!) inbraken, toen ook al gekoppeld aan een personeelstekort, ging die zaak dicht. Wat er met het gebouw in de Vredestraat, dat 450 vierkante meter groot is en ook zes parkeerplaatsen heeft, zal gebeuren is nog niet duidelijk. “Het gaat om eigendom, dus wellicht gaan we het verkopen of verhuren”, aldus nog Piet.