ALDI opent zaterdag outletstore in de tent aan de Ambachtenstraat in Izegem

ALDI opent vanaf zaterdag 10 september een tijdelijke outletwinkel langs de Ambachtenstraat in Izegem. In deze outletwinkel in de tent waar tot voor kort de tijdelijke vestiging van ALDI was, zal de winkelketen een resterende voorraad non-foodartikelen aan interessante prijzen uitverkopen.

ALDI opende vorig jaar al een tijdelijke winkel in een tent aan de Ambachtenstraat 10. Het ging om een tijdelijk alternatief met het volledige ALDI-assortiment voor de winkel aan de Krekelmotestraat die volledig tegen de vlakte ging om plaats te maken voor een nieuwbouw. Die nieuwe winkel gaat open op zaterdag 8 oktober.

Vanaf zaterdag 10 september kunnen klanten uit de regio Izegem terecht in de tent langs de Ambachtenstraat voor non-foodaanbiedingen aan sterk verlaagde prijzen. Geregeld zal de outletwinkel een nieuwe selectie aan non-foodartikelen uit de ALDI-folder aanbieden. Zo zullen klanten eerstdaags onder meer hoofdtelefoons, bureaustoelen en hometrainers terugvinden tegen fikse kortingen.

De outletwinkel zal van maandag tot zaterdag geopend zijn tussen 8.30 en 19 uur en sluit de deuren op zaterdag 1 oktober of zolang de voorraad strekt.