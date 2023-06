ALDI opent grotere en duurzamere winkel in Diksmuide

Al vanaf 8 uur woensdagmorgen stonden klanten aan te schuiven om de nieuwe ALDI-winkel te bezoeken. Ze keken reikhalzend uit naar de officiële opening. Die volgde om 8.20 uur. In bijzijn van het winkelpersoneel werd er een welkomstwoord gegeven en werd het lint plechtig doorgeknipt door winkelmanager Laura Tallon.

ALDI is al sinds 2010 aanwezig in Diksmuide. De werken aan de winkel langs de Esenweg 30-32 gingen in januari van start. Amper zes maanden later staat een team van 12 ALDI-medewerkers klaar om de inwoners van Diksmuide opnieuw te bedienen. Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe winkel werden 2 nieuwe medewerkers aangenomen.

“De winkel werd met de helft uitgebreid tot ongeveer 1.200 vierkante meter, vergelijkbaar met de oppervlakte van een grote sporthal”, zegt districtmanager Filip Mouton bij ALDI België. “Op die manier verhogen we het winkelcomfort van onze klanten.”

Extra aandacht voor duurzaamheid

Tijdens de werken heeft ALDI verhoogde aandacht besteed aan de duurzaamheid van het gebouw. Dankzij een warmterecuperatiesysteem verbruikt de winkel geen aardgas. De koeling gebeurt aan de hand van een duurzame CO₂-koeling met natuurlijke koelmiddelen. Ook werd een regenwaterrecuperatiesysteem geplaatst, waardoor tot 40 procent minder water verbruikt wordt. Op het dak wordt de installatie van meer dan 170 zonnepanelen voorzien, het equivalent van een jaarlijks verbruik van 20 Belgische gezinnen.”

De nieuwe winkelinrichting legt de nadruk op verse producten, zo vind je groenten, fruit en aardappelen meteen aan de inkom net als de afdeling verse vis die duurzaam gevangen is, vers vlees waarvan 90 procent van Belgische oorsprong is, de broodafdeling waar het brood dagelijks vers wordt aangeleverd en met ook meerdere keren per dag ter plaatse afgebakken koffiekoeken en pistolets en dergelijke.

Parking

Binnen een paar weken komen ook nog twee extra koelkasten. Via een QR-code op de versverpakking kunnen klanten te weten komen van waar hun vlees afkomstig is. “Er is een aantal producten bij gekomen. Het assortiment dat in de winkel aangeboden wordt bestaat uit 1.600 vaste producten die in elke winkel overal in België hetzelfde zijn, aangevuld met regiospecifieke producten en de speciale promo’s. 90 procent van de artikelen zijn huismerken die aangevuld zijn met een assortiment A-merken. In een onafhankelijke test over heel het land en alle supermarkten, waarbij blind geproefd werd, kwam Aldi eruit met de meeste producten die de titel ‘huismerk van het jaar verdienden’”, aldus Filip Mouton.

Met de nieuwe inrichting is er voor gezorgd dat er voor de klant een nieuwe, aangename winkelbeleving is. De nieuwe winkel neemt een stuk van de parking in. Voor de winkel zijn 10 parkeerplaatsen verdwenen maar er zijn er nog altijd 90 beschikbaar. Op de parking konden de klanten vandaag een blinde smaaktest doen: ze konden proeven van vergelijkbare producten: het ene van Aldi het andere van een A-merk, en zo vergelijken naar smaak en prijs. Een praatje met de klanten leerde dat velen in de voorbije maanden hun ALDI hebben gemist en dat de ene heel gelukkig is met het versaanbod, terwijl de andere in bewondering staat voor de inrichting.