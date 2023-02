Aldi heropent met vernieuwde winkelindeling

Na een sluiting van een week is de Aldi langs de Staatsbaan terug open met een uitgebreid assortiment en een vernieuwde winkelindeling.

Het versassortiment krijgt een prominente plaats vooraan in de winkel en het aanbod verse vlees- en visproducten is gevoelig uitgebreid. Bij de heropening stonden om 8u30 meteen enkele klanten aan te schuiven, terwijl nog de laatste hand gelegd werd aan de vernieuwde inrichting. “De winkel was gesloten, maar wij zijn druk in de weer geweest om alles leeg te halen en terug op te bouwen”, zegt assistent-winkelmanager Sharis Dekeyzer. “Het was haasten om alles klaar te krijgen maar we zijn blij met het resultaat.” (JF/foto JF)