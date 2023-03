Albert Heijn wil filiaal bouwen in Kortrijkstraat in Zwevegem

De Nederlandse winkelketen Albert Heijn wil in de Kortrijkstraat in Zwevegem een filiaal bouwen. Het warenhuis zou een oppervlakte hebben van net geen 1.500 m² en tewerkstelling bieden aan een vijftigtal mensen.

Winkelketen Albert Heijn heeft zijn oog laten vallen op Zwevegem om er een nieuwe vestiging te bouwen. Die zou komen langs de Kortrijkstraat, aan de huisnummers 123-131, net naast de firma Zaniboo.

De bestaande bebouwing zal gesloopt worden en plaats maken voor een winkelpand. “De totale oppervlakte van het perceel beslaat 5744 m². De winkeloppervlakte zal net geen 1.500 m² bedragen. Daarnaast is er nog een parking voor 83 auto’s voorzien, waarvan zes voor mindervalide mensen. Er kunnen ook nog 18 fietsen gestald worden”, klinkt het bij de winkelketen.

Uitstekende locatie

Boven de winkel komen nog vier appartementen. Dit zal aan straatzijde van het gebouw zijn, de tweede etage komt dus niet over het ganse gebouw. Voor die appartementen voorziet men vier afsluitbare garageboxen, één bezoekersparkeerplaats en een overdekte fietsenstalling.

De locatie noemt de winkelketen als ideaal. “Alle factoren in acht genomen is dit een uitstekende locatie. We zijn ervan overtuigd dat ons filiaal ook de plaatselijke handel in de gemeente zal versterken. Meer inwoners uit de gemeente zullen in eigen gemeente blijven winkelen.”

Daarnaast zal het nieuwe filiaal ook werk bieden aan een vijftigtal mensen. “Die zullen uiteraard niet altijd in de winkel te zien zijn, maar we denken dat op dagbasis toch gemiddeld zo’n 30 medewerkers zullen aanwezig zijn. Onder die 50 personen rekenen we ook mensen die halftijds werken en studenten die bijklussen”, geeft men nog mee.

Wanneer het filiaal zal openen is nog niet duidelijk, maar de plannen zijn vrij concreet zodat momenteel de aanvraag voor de omgevingsvergunning lopende is. (GJZ)