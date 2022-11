Al ruim 578.000 euro digitale Torhoutbonnen aangekocht

De digitale Torhoutbon is een succesverhaal. Sinds hij in juni 2020 gelanceerd werd, zijn er al voor ruim 578.000 euro bonnen aangekocht. Daarvan is een dikke 500.000 euro intussen bij de lokale handels- en horecazaken ingewisseld.

Burgemeester Kristof Audenaert en coördinator Economie Ann Vanassche maken de positieve cijfers met de brede glimlach bekend. “Vroeger, toen we met papieren Torhoutbonnen werkten, verkochten we er hooguit voor 70.000 euro per jaar”, zegt Ann.

“De overstap naar digitale exemplaren is een voltreffer gebleken. Eerlijkheidshalve moet ik eraan toevoegen dat door speciale coronavoordeelacties de stad voor ongeveer 75.000 euro digitale bonnen aan de bevolking cadeau heeft gedaan. Maar als we dat van het totaal aftrekken, komen we nog altijd boven het half miljoen uit. Dat is duizelingwekkend.”

Momenteel nemen al 157 handels- en horecazaken aan het concept deel. Dat betekent dat wie een Torhoutbon koopt of krijgt, er in een hele schare plaatselijke winkels, restaurants en cafés mee terechtkan. “Belangrijk is dat de handelaars niets hoeven te betalen om aan het systeem van de Torhoutbon deel te nemen”, aldus de burgemeester. “Ze kunnen er enkel wel bij varen.”

AD Delhaize aan de top

Uiteraard worden er in sommige zaken beduidend meer Torhoutbonnen ingewisseld dan in andere. De lokale vestiging van AD Delhaize spant de kroon. Voorts werden de bons ook in grote mate ingeruild bij brasserie De Goeste, gevolgd door eetcafé ’t Paviljoen, De Verleyding, Spectra Bourgeois, restaurant d’Urville, BrilArt, Cool Electro Cycles (Raida), Carrefour Don Bosco en Schoenen De Ster.

“De verwerking van de bonnen gebeurt in de winkel of het restaurant via een app en ze worden binnen de twee weken aan de handelaars uitbetaald”, zegt Ann Vanassche. “Het digitale systeem werd door het Torhoutse bedrijf Encima uitgewerkt en kent intussen navolging in andere gemeenten, zelfs tot in het verre Limburg. We zijn trots op onze voortrekkersrol in deze kwestie.”

(JS)