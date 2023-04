Ahoi-uitbater Stefan ziet werken aan Handelskaai niet zitten: “Ik denk erover mijn boot te verkopen”

Charlie Vandenheede: “Geduld hebben, alles komt goed”

Charlie Vandenheede is de zaakvoerder van bar annex restaurant Streat aan de Handboogstraat. “De nieuwe Leieboorden hadden uiteraard een impact met de grote werken. Het was even wennen en op de tanden bijten. Voor ons zijn de Leieboorden een voltreffer geworden: gezellige sfeer met terrassen langs het water, de zon, het uitzicht. In de zomer is dat goed, in de winter minder. Misschien kon de toegankelijkheid beter zijn.” Een raad voor de collega’s aan de te verlagen Leieboorden? “Geduld hebben, alles komt goed.” (PVHK/foto Kurt De Schuytener)

Frederik Philipsen: “Het resultaat zal zeker mooi zijn”

Frederik Philipsen is de zaakvoerder van La Cabane aan de Reepkaai. “Ik weet van de plannen en kan zeggen dat het resultaat zeker mooi zal zijn, maar voorlopig gebeurt er nog niets in de Reepkaai, die er zeer triestig bij ligt. Het is afwachten wat de werken hier in de straat zullen inhouden. Nadat ik in 2019 naar de Leieboorden kwam is mijn zaak crescendo gegaan: een pluspunt. Eigenlijk een beetje jammer dat de paasfoor elders staat wegens de voorbereidende werken. Dat is altijd gegarandeerd een massa passanten.” (PVHK/foto Kurt De Schuytener)

Zhengyue Huang: “Leieboorden zijn een meerwaarde”

Zhengyue Huang is de gerante van Mister Spaghetti aan de Handboogstraat. “Zelf hebben we de werken niet meegemaakt, we zijn hier pas gekomen na de verlaging van de Leieboorden. Die zijn hier een meerwaarde omdat we een terras hebben aan de waterkant. Dat is mooi meegenomen. Het enige minpunt is dat in de zomer de stenen van de trappen zeer heet zijn en dat er hier weinig groen is. Het is jammer dat er weinig parking is in de buurt, zeker voor minder mobiele mensen. Ook jammer dat de paasfoor hier niet staat.” (PVHK/foto Kurt De Schuytener)