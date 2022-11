Agentschap meetmarcel uit Brugge wint twee keer goud op Benelux Event Awards

Het evenementenbureau meetmarcel uit Brugge heeft twee keer goud gewonnen op de Benelux Event Awards. Dat deden ze met spraakmakende evenementen voor de bank ING en de bouwgroep van Bart Versluys. Een filmische ervaring kwam tot leven voor de klanten van de bekende Oostendse ondernemer.

Meetmarcel is een evenementenbureau, dat gevestigd is in de Steenkaai in Brugge. Het kantoor telt achttien medewerkers en drie vennoten: Bartel Van Iseghem, Tim Van Peteghem en Hans Perquy. Het agentschap is gespecialiseerd in live communicatie en storytelling voor haar klanten in binnen- en buitenland. Zowel particulieren als bedrijven. meetmarcel werd de voorbije vier jaar verkozen tot beste event agentschap van België.

Horrorfilm The Nun

Vennoot Hans Perquy legt uit met welke projecten het agentschap in de prijzen viel: “Voor de Oostendse Bouwgroep Versluys hebben we in Knokke-Heist de horrorfilm ‘The Nun’ tot leven gebracht, vandaar de naam Finit Hic Deo. Met de hulp van zestig acteurs en meer dan dertig special effects, werd het een unieke beleving, die de genodigden het gevoel gaf midden in een film te zitten.”

“Om het verhaal levensecht te maken, hebben we zelfs een kapel en een kerkhof gebouwd. Er waren veertig genodigden, elk van hen kreeg zijn eigen graf, met geboorte- en sterfdatum. Laatstgenoemde datum was de dag van het evenement! Dit vernieuwende filmisch concept bezorgde ons een ‘best overall award’, wat zelden uitgereikt wordt door de jury.”

Op vraag van Bouwgroep Versluys creëerde meetmarcel een evenement gebaseerd op de horrorfilm The Nun. © meetmarcel

150 jaar ING

“In de categorie business to business veroverden we de belangrijkste ‘Oscar’. We hebben zes maanden lang gecommuniceerd naar de 7.000 medewerkers van ING, in het kader van de feestelijkheden rond het 150-jarig bestaan van deze bank. Zij kregen de uitnodiging om hun grenzen te verleggen en één van de tien door ons voorgestelde uitdagingen aan te gaan.”

Een sfeerbeeld tijdens de happening voor 150 jaar ING. © meetmarcel

“Het ging onder meer om start to jump, start to play, start to sing… Collega’s konden een battle aangaan om hun eigen grenzen te verleggen. De geselecteerden kregen nadien coaching door Bekende Vlamingen. Eén van de uitdagingen was: durf je samen met Sam Bettens op podium te zingen voor 4.000 benodigden? Of creëer je samen met Filip Geubels een komische sketch? Die werd dan opgevoerd in Paleis 12 van de Heizel tijdens het slotevenement. En voor start to jump waagden 635 personeelsleden van ING zich aan een duo parachutesprong”, aldus een trotse Hans Perquy van meetmarcel.