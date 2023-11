Afterworkparty van Unizo op Dag van de Ondernemer in Westvleteren

Op vrijdag 17 november vindt de jaarlijkse afterworkparty van Unizo Vleteren plaats. Dit keer gooien ze het over een andere boeg.

Alle Vleterse zelfstandigen worden uitgenodigd bij Gerry en Wendy van Resto Bazil in de Kruisstraat in Westvleteren. Iedereen is welkom vanaf 19 uur. De toegang bedraagt 69 euro en daarvoor kan je genieten van tal van drankjes en verschillende kleine en grote hapjes tot 23 uur. Ondertussen kunnen de benen losgegooid worden op de tonen van muziek van DJ Steve.

Wel vooraf inschrijven op de Unizo-rekening BE76 7380 2161 8995. Op de foto het voltallige Unizo-bestuur met voorzitter Wim Vannobel, Geert Soenen, Heidi Haeghebaert, Gerda Goubeir, Xavier Deruytter, Ignace Watteyene, Olivier Vandendriessche, Nadine Vandepitte, Melanie Verhille en Ward D’hulster.

(foto RVL)