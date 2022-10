Advocate start antiekwinkel in Hoogstraat: “Deze buurt wordt Zavel van Brugge”

De voormalige advocate Goedele Aerts (33) opent op 1 november in een 17de-eeuws pand in de Hoogstraat 27 de antiek- en vintagewinkel Adesso. “De passie die ik voor een antiek of vintage-item voel, heb ik nooit voor een juridisch dossier gevoeld”, zegt Goedele, die meent dat de Hoogstraat en Langestraat kunnen uitgroeien tot de Zavel van Brugge.

Van een carrièreswitch gesproken. Na zeven jaar als advocate hangt Goedele Aerts, die in Bellem bij Aalter woont, haar toga aan de haak om het te wagen in de wereld van antiek, vintage en brocante.

“Waarom deze switch?”, lacht de van oorsprong Kempische Goedele. “Als advocate was ik vooral actief rond vennootschapsrecht, bancair recht en andere eerder droge materie. Ik kon me er steeds minder voor opladen. De passie die ik voel voor een mooi antiek of vintage-item heb ik nooit voor een juridische dossier gevoeld. Ik voelde dus dat er iets ontbrak in mijn leven. Tijdens mijn jaren als advocate, trok ik in het weekend naar rommel- en antiekmarkten en daar leefde ik helemaal op. En ook als klein kind al had ik een fascinatie voor alles wat oud was, zoals de fotoboeken van mijn moemoe.”

Zo’n drie jaar geleden besloot Goedele iets met die ervaringen en met dat gevoel te gaan doen. Ze startte een tweejarige opleiding antiekhandelaar bij Syntra West in Brugge.

Goedele komt met haar nieuwe winkel in de Hoogstraat niet onbeslagen op het ijs want om haar concept uit te testen, maakte ze gebruik van de mogelijkheden die het project The Box biedt.

Geleerd uit pop-ups

The Box verhuurt, met steun van de Vlaamse overheid en de lokale overheden, panden aan startende ondernemers voor een korte periode. “In een maand tijd heb ik zo vijf pop-ups opgezet, telkens voor een maand. Twee in Brugge en drie in Gent. Door die pop-ups heb ik het nodige zelfvertrouwen ontwikkeld om een winkel te runnen, heb ik meer gevoel voor inrichting gekregen en ik heb ik ervaring op marketingvlak opgedaan. Ik weet zo ook beter wat goed verkoopt en wat minder. Die ervaringen kan ik uiteraard goed gebruiken bij mijn vaste winkel.”

En die vaste winkel opent Goedele dus op 1 november voor het grote publiek in een 17de-eeuws pand in de Hoogstraat waar voorheen hippe, bontgekleurde boxershorts werden verkocht. Ze doopte de zaak Adesso, het Italiaans voor nu, wat staat voor de carpe diem-gedachte die aan de basis ligt van haar carrièreswitch. Adesso Antiques verkoopt vooral antiek, curiosa, brocante en vintage. “Denk dan bijvoorbeeld aan art-deco-bijzettafeltjes, een houtskooltekening, een vintage peper- en zoutvaatje of een bronzen beeld van een ijsbeer”, verduidelijkt Goedele. “Er zitten ook best wel grappige hebbedingetjes tussen en betaalbare cadeautjes.”

Prachtige setting

“Waarom ik voor Brugge heb gekozen? Deze stad, met al zijn monumentale historische gebouwen, is gewoon een prachtige setting voor een antiek- en vintagewinkel”, zegt Goedele. “In de Hoogstraat vind je nu al veel leuke vintage- en antiekwinkels. De straat is samen met de Langestraat en de Philipstockstraat goed op weg om de Zavel (een grote antiek- en vintagebuurt in Brussel, red.) van Brugge te worden.”

Alle praktische info op www.adesso-antiques.be