AD Delhaize krijgt tijdens verbouwingswerken tijdelijk onderdak in loods van gemeente

De supermarkt AD Delhaize in de Kerkstraat in Wenduine moet grondig renoveren om te beantwoorden aan de normen. Het gebouw wordt dit najaar gesloopt en vervangen door een nieuwbouw. De gemeenteraad stond achter het voorstel om een van de gemeentelijke loodsen tijdelijk te verhuren aan de supermarkt.

“De uitbater zocht lange tijd naar een andere ruimte om de winkel tijdelijk onder te brengen, maar vond geen oplossing op de private huurmarkt. Ten einde raad vroeg hij of de gemeente kon helpen”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Hij erkent dat het niet vanzelfsprekend is dat een gemeentebestuur voor zoiets in de bres springt. “Maar dat een toeristisch centrum als Wenduine lange tijd niet over een grote winkel zou beschikken, leek ons een slechte zaak. Bovendien was er grote bezorgdheid bij de vijfentwintig personeelsleden van de supermarkt.”

3.000 euro huur per maand

Verschillende mogelijkheden werden onderzocht, maar uiteindelijk besliste de gemeenteraad eenparig om een van de gemeentelijke loodsen aan de Brugsesteenweg te verhuren. De huurprijs bedraagt 3.000 euro per maand, de aanpassingswerken vallen volledig ten laste van de uitbater. “Deze worden geraamd op 350.000 euro. Na de werkzaamheden zal de supermarkt opnieuw de deuren openen op haar vertrouwde locatie in de Kerkstraat”, gaat Vandaele verder.

De winkel bestaat al drie generaties lang en werd aanvankelijk uitgebaat door opa Willy en oma Elvire Notredame, later door papa André en mama Cécile. Sinds 1997 staat hun dochter Brenda Notredame er aan het roer.

“Ook het gebouw waarin de supermarkt wordt uitgebaat, is al generaties oud: het dateert van 1900. Om te kunnen blijven voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de franchisegever en de overheid ten aanzien van het personeel – aparte eetruimtes, sanitaire voorzieningen … – moet het gebouw volledig gesloopt en heropgebouwd worden”, vertelt Brenda. De afbraak start begin oktober.

Personeel aan boord houden

“Geruime tijd geleden zijn we als uitbaters op zoek gegaan op de private huurmarkt om een geschikte locatie te vinden die voldoende groot zou zijn, en met de mogelijkheid om ons te laten beschikken over de nodige nutsvoorzieningen, sanitair enzovoort. Onze grootste bekommernis was echter ons personeel aan boord te kunnen houden. Minstens drie van onze huidige winkelbedienden werken hier al van in de tijd van papa André, zij zijn voor het cliënteel een deel van onze supermarkt geworden.”

De winkel tijdelijk openhouden op een andere locatie, was dus een must. “Ook onze klanten kwamen aandraven met allerlei mogelijke locaties; van een leegstaand bankfiliaal over een oude garage, tot zelfs een voorstel om aan de Kerkfabriek te vragen of ze geen gedeelte van de kerk ter beschikking konden stellen. Steeds stuitten we echter op problemen inzake grootte, elektriciteitscapaciteit, ligging en dergelijke meer.”

“Uiteindelijk hebben we aangeklopt bij de gemeente, die een oplossing bood met de gemeentelijke loods gelegen naast garage Frank Vanhove in de Brugsesteenweg. Vanaf oktober kunnen we daar tijdelijk ons personeel verder laten werken en tevens de klant zo goed mogelijk van dienst zijn. Dat wordt ongetwijfeld even wennen, maar we zijn het voltallige gemeentebestuur dankbaar voor de aangeboden oplossing. We zullen de tijdelijke verplaatsing vanaf nu ook aan iedereen kenbaar maken”, besluit Brenda.