Actie van ABVV rond loonindexering in Kortrijk: waag een gokje en win de producten uit de winkelkar

De socialistische vakbond ABVV houdt dinsdag een actie in het winkelwandelgebied van Kortrijk om het belang van automatische loonindexering aan te kaarten. Wie de kostprijs van de volle winkelkar kan raden, krijgt de inhoud cadeau.

“Indexering beschermt onze koopkracht. Op valentijn zetten we dit uniek gegeven in de kijker onder de slogan ‘van liefde alleen kan je niet leven’. Zeker voor singles is het leven heel duur”, zegt Erik Van Deursen van ABVV.

Om het effect van de inflatie op de koopkracht aan te tonen, vulde ABVV een winkelkar met producten uit de Colruyt. Je kon op de hoek van de Steenpoort en Sionstraat de prijs van de inhoud raden. De vakbond rekende ook retroactief de prijs uit voor dezelfde inhoud van de winkelkar anderhalf jaar geleden. Beide prijzen worden op het eind van de actie bekendgemaakt.