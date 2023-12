“Absolute wereldprimeur”: eerste oneindig recycleerbaar tapijt is West-Vlaams

Tapijten Demuynck viert zijn gouden jubileum met een absolute wereldprimeur. Het Wevelgemse bedrijf lanceert het eerste oneindig recycleerbare tapijt en wil zo meer dan ooit op duurzaamheid focussen. “We willen ons steentje bijdragen aan de circulaire economie van morgen”, stelt zaakvoerder Filip Demuynck.

Exact vijftig jaar geleden hield André Demuynck, vader van huidig zaakvoerder Filip (52), Tapijten Demuynck boven de doopvont. De man werkte toen bij een tapijtproducent in Deerlijk en besloot zijn eigen verhaal te schrijven. Een halve eeuw later heeft het familiebedrijf in binnen- en buitenland een uitstekende reputatie. “Kwaliteit, betaalbaarheid en een altijd erg grote voorraad zijn onze codewoorden”, duidt Filip.

Tapijten Demuynck is anno 2023 de enige Belgische winkel die ook zelf tapijten ontwerpt en verdeelt. “In ons atelier verzorgen we maatwerk voor particulieren én bedrijven. Daarbij kunnen we erg kort op de bal spelen. Strakke deadlines respecteren zit in ons dna.”

André Demuynck pionierde zo’n dertig jaar geleden door als eerste Belgische verdeler tapijten rechtstreeks in Nepal in te kopen. “Daardoor konden we verkopen aan de prijs waar onze concullega’s aan inkochten. Een filosofie die we nog altijd hoog in het vaandel dragen, gecombineerd met een grote klantvriendelijkheid. Wij kunnen alle mogelijke formaten leveren: deurmatafmetingen, maar ook erg grote tapijten. Het grootste ooit? Dat mat 5,80 op 8,20 meter en rolden we eind jaren negentig in een West-Vlaams kasteel uit.”

Regeneratie

West-Vlaanderen blijft de kernmarkt voor Tapijten Demuynck, maar ook in Noord-Frankrijk is de zaak erg actief. “Tot in Parijs toe. We hebben altijd 15.000 vierkante meter tapijt in stock, goed voor iets meer dan elf voetbalvelden. De voorbije vijftig jaar hebben we al meer dan 500.000 vierkante meter rugs verkocht.”

Die verjaardag wil Filip met zijn team niet zomaar voorbij laten gaan. Deze week opende het een nieuw Carpet Outlet Center. “Een plek waar particulieren hoogkwalitatieve tapijten aan uitzonderlijk lage prijzen kunnen scoren.”

Maar dé blikvanger is de lancering van het eerste oneindig recycleerbaar tapijt. “Een wereldprimeur”, klinkt het trots. “Samen met et Nederlandse New Weave hebben we bijna twee jaar aan een nieuw type tapijt gewerkt dat voortdurend hergebruikt kan worden.”

“Dit zogenaamde cradle-to-cradleconcept bestaat uit een voor de volle honderd procent circulair product, vervaardigd uit een duurzaam materiaal: econyl. Die kan tot in het oneindige opnieuw aangewend worden. Het grote verschil zit in de verwerking. Bij recycling wordt een tapijt standaard omgesmolten, hier gaat het over depolymerisering. Zo keren we terug naar de originele bouwstenen, waarmee opnieuw aan de slag kan gegaan worden.”

“De oneindig recycleerbare tapijten kunnen ook buiten gebruikt worden. Als Willy Naessens een mooi tapijtje voor aan zijn zwembad nodig heeft: één adres”

Volgens Filip Demuynck zal dit procedé de toekomst van de tapijtsector mee bepalen. “Het regeneratieprincipe is het fundament van elk ontwerp. De klant kan, wanneer zijn econyltapijt na enkele jaren aan vervanging toe is, zijn oude exemplaar door ons laten ophalen om het te laten recycleren.”

“Het tapijt verdwijnt in onze shredder en wordt tot de originele granulaten herleid. Die vormen dan de duurzame grondstof om een gloednieuw vloerkleed te vervaardigen. Zo willen wij ons steentje bijdragen voor de circulaire economie van morgen. Bovendien gaat bij aankoop van een econyltapijt vijf procent van het bedrag naar Healthy Seas, een organisatie die zich inzet voor propere wereldzeeën.”

Aan het zwembad

Leuk detail: de oneindig recycleerbare tapijten kunnen ook buiten gebruikt worden. “Door hun unieke karakter kan je ze gewoon met de hogedrukreiniger poetsen en geef je je tuin en terras extra cachet. Als Willy Naessens een mooi tapijtje voor aan zijn zwembad nodig heeft: één adres”, lacht Filip.

De komende jaren wil Tapijten Demuynck verder de ecologische weg bewandelen. “Onze tapijten hebben sowieso al de reputatie bijna een leven lang mee te gaan, die mooie eigenschap blijven we houden. Mensen zullen altijd stemmige tapijten in hun woning willen. Aan ons om daar een duurzaam antwoord op te bieden.”

Tapijten Demuynck telt drie werknemers en klokte in 2022 af op een jaaromzet van 720.000 euro.