Aardappelmachineproducent AVR wil op What’s NXT in Brugge technische en wetenschappelijke richtingen promoten: “Die profielen zijn de basis van ons bedrijf”

Dit weekend vindt in Brugge met What’s NXT een driedaags belevingsevent om jongeren te inspireren over de toekomst van de arbeidsmarkt en wetenschappelijke en technische richtingen in de verf te zetten. Meer dan zestig bedrijven nemen deel, waaronder ook de Roeselaarse aardappelmachineproducent AVR. “We willen de studierichtingen opnieuw sexy maken”, klinkt het.

De juiste persoon op de juiste plaats. Een mooie leuze, maar binnen de bedrijfswereld is het soms makkelijker gezegd dan gedaan. Veel West-Vlaamse ondernemingen zijn op zoek naar specifiek technische profielen, maar die zijn vaak moeilijk te vinden.

“Knelpuntberoepen”, noemt Tine Coopman (35), marketing- en communicatiemanager bij aardappelmachineproducten AVR in Roeselare het. “Daarom kiezen we ervoor om jongeren nu al te stimuleren om voor een STEM-richting (science, technology, engineering, mathematics, red.) te kiezen. “Daar is What’s NXT de perfecte tool voor.”

Technologie kampt bij de jeugd met een imagoprobleem

AVR werd in 1849 boven de doopvont gehouden door Alfons Vansteenkiste, die in een kleine smidse zijn eerste aardappelmachines bouwde. 173 jaar later is het bedrijf uitgegroeid tot een wereldspeler en autoriteit binnen de aardappelsector.

“We zijn een one stop shop”, klinkt het. “Bij ons kan je terecht voor machines om alle stappen van het aardappelproces te doorlopen: de akker frezen, aardappelen poten en loofklappen, het rooien en ook het inschuren. We hebben het allemaal in huis.”

Zuid-Afrika, Australië…

Jaarlijks lopen er enkele honderden machines van de spreekwoordelijke band bij AVR. De productie van loofklappers, combiwerktuigen en inschuurmachines gebeurt in het Nederlandse Veendam, de rest van het gamma wordt in Roeselare gebouwd.”

“Zestig procent gaat richting België, Nederland en Frankrijk, de rest wordt wereldwijd verscheept. “Tot Zuid-Afrika, Japan en Australië”, stelt Tine. “Deze week nog vertrokken drie Puma-aardappelrooiers naar Canada.”

Om die te bouwen, heeft AVR om en bij de 250 mensen in dienst, maar tegelijk is het constant op zoek naar nieuw talent. “Nu hebben we een tiental vacatures lopen. Vooral de technische profielen zijn zeer gegeerd en raken hierdoor soms minder makkelijk ingevuld”, valt te horen.

“Het gaat om service-technici, monteurs, maar ook R&D-engineers en technische back-officeprofielen. Nochtans vormen die allemaal samen de basis van ons verhaal. Net daarom stappen we ook mee in het What’s NXT-verhaal.”

“Het is van doorslaggevend belang om jongeren bewust te maken van de meerwaarde van technische en wetenschappelijke richtingen. Technologie kampt bij de jeugd met een imagoprobleem: ‘je moet je handen vuilmaken’, ‘dat is voor jongens’ of ‘technologie is saai’ zijn veelgehoorde uitspraken, maar die clichés weerleggen wij elke dag. We willen die studierichtingen weer sexy maken.”

Rolls Royce

Bij AVR gaat het al jaren veel verder dan een puur technische job. “De uitdagingen lopen erg uiteen. Van het ontwikkelen van softwarematige, hydraulische en elektrische sturingen van machines tot het bouwen van prototypes, machines op het veld kalibreren en de werking aan de klanten uit de doeken doen.”

“Onze machines zijn hoogtechnologische pareltjes, vol sensoren, artificiële intelligentie en gps-functies. Die ontwikkelen we bovendien van a tot z binnen onze eigen muren.”

“Wie hier aan de slag gaat, komt terecht in een snel groeiend bedrijf waar je veel kansen krijgt en vanuit het hart van West-Vlaanderen mondiaal actief is. Je bouwt mee aan de Rolls Royces onder de aardappelmachines.”