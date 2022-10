“Aantrekkingspremie trekt nieuwe, hippe winkels aan”

Een drietal handelaars kon al gebruik maken van de nieuwe aantrekkingspremie die vorig jaar in juni werd ingevoerd. “De premie mist zijn effect niet”, zegt schepen Marleen De Soete.

Nieuwe handelszaken en buurtwinkels kunnen deze bekomen op voorwaarde dat ze zich vestigen en werken uitvoeren in een handelspand dat reeds zes maanden niet meer voor handelsdoeleinden werd gebruikt.

“Sinds de premie in werking trad, waren er al vier aanvragen door nieuwe retail handelszaken. De premie mist dus haar effect niet: het is een extra stimulans voor starters in leegstaande handelspanden waar gerenoveerd moet worden. We zien ook effectief nieuwe, hip ingerichte retailhandelszaken ontstaan in zulke panden, wat dan weer voor extra beleving zorgt tijdens het lokaal shoppen en genieten”, zegt schepen van Lokale Economie Marleen De Soete (Samen Vooruit).

Kaashuis Bovér, Maison Elza en Plaza d’Amanté kregen in 20222 een premie van 5.000 euro, de vierde aanvraag voldeed niet aan de voorwaarden. “Ondertussen is er al een vijfde aanvraag binnen. Er is jaarlijks een maximumbudget van 30.000 euro voorzien voor de premie en deze die eerst aanvraagt, wordt ook als eerste behandeld”, aldus nog De Soete. Meer info op www.dehaan.be (WK)

