Aantrekkingskracht Knokke-Heist blijft: leegstand handelszaken neemt verder af

De economie in Knokke-Heist blijft positief groeien en bloeien. De dalende trend van leegstandscijfers van 2020 en 2021 wordt ook dit jaar verdergezet.

Vooral in de belangrijke Gouden Handelsdriehoek, Lippenslaan, Dumortierlaan en Kustlaan staan er merkelijk minder panden leeg. In de Lippenslaan werden 19 leegstaande ondernemingen minder gedetecteerd.

In de Kustlaan gaat het dan weer over een lichte stijging van 2 bijkomende leegstaande handelszaken. Maar in de Dumortierlaan werden er geen leegstaande panden en bouwwerven meer genoteerd. Deze winkelstraat wordt momenteel voor de volle 100 procent benut. Een resultaat waar het bestuur trots op is.

Diverse sectoren

Knokke-Heist mocht opnieuw heel wat nieuwe vaste handelszaken verwelkomen en er blijven zich nog altijd nieuwe aanmelden. De badplaats is bijzonder fier dat haar welbekende aantrekkingskracht op ondernemers uit de meest diverse sectoren en alle windhoeken sterk aanwezig blijft, zelfs in deze moeilijke tijden.

Wie graag een eigen zaak of pop-up wil starten in Knokke-Heist kan terecht bij de dienst lokale economie: 050 63 01 00 of lokale.economie@knokke-heist.be.