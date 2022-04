Aantal vastgoedtransacties daalde de afgelopen maanden met 1,6 procent in West-Vlaanderen

Het aantal vastgoedtransacties in Vlaanderen is in de eerste drie maanden van dit jaar met 2,5 procent gestegen. In maart was er wel een daling waarneembaar in vergelijking met vorig jaar. Dat blijkt woensdag uit de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Uitzonderlijk: In West-Vlaanderen daalde het aantal transacties.

In januari steeg het aantal transacties in Vlaanderen met 11,7 procent. Daarna volgde een lichte afkoeling: in februari bleef het aantal transacties nog stabiel, maar in maart was er een daling van 3,5 procent. “Het consumentenvertrouwen kende in maart sowieso een enorme klap. En de hoge energieprijzen doen het beschikbaar budget van kopers ook krimpen. Bovendien zijn de rentevoeten aan het stijgen”, aldus Bart Van Opstal, woordvoerder van Notaris.be.

Daling in West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen ging de vastgoedactiviteit het voorbije trimester met 1,6 procent achteruit, terwijl er in Oost-Vlaanderen een toename was met 7,8 procent. In de provincie Antwerpen steeg het aantal transacties met 3,9 procent, in Vlaams-Brabant bedroeg de groei 1,2 procent. In Limburg bleef de vastgoedactiviteit in het afgelopen trimester stabiel.

Een woonhuis in Vlaanderen kostte in de eerste drie maanden van het jaar gemiddeld 343.308 euro, een stijging van 6,8 procent op jaarbasis. In reële termen, rekening houdend met de inflatie, bedraagt die toename echter maar 0,3 procent, wat overeenkomt met een meerprijs van zowat 1.000 euro. Gemiddeld steeg de woningprijs het hardst in Limburg (+10,4 procent), al blijft dat wel de goedkoopste provincie om een huis te kopen.

De prijs van een appartement klokte in Vlaanderen de afgelopen maanden af op 260.125 euro en blijft daarmee zo goed als stabiel. Rekening houdend met de inflatie zijn appartementen zelfs ongeveer 15.000 euro goedkoper geworden.