96 ton dagverse garnalen aangevoerd in 2021 in Nieuwpoort

Traditiegetrouw werden in het begin van het nieuwe jaar, ook de omzet- en andere cijfers van de stedelijke vismijn van Nieuwpoort bekend gemaakt. De garnaalvisserij bedroeg 96 ton, goed voor 28 procent van de omzet.

De omzet steeg met 14 procent en uit de cijfers blijkt dat de garnaal nog altijd populair is in Nieuwpoort. In 2021 werd 96 ton dagverse garnalen aangevoerd, goed voor een aandeel van 28 procent in de omzet. Nog maar eens een bewijs dat Nieuwpoort en de garnaal een perfect huwelijk vormen en dat in stand houden.

Meer omzet

Het was de bevoegde schepen Kris Vandecasteele (CD&V) die de cijfers bekend maakte en zich meteen ook tevreden toonde over de resultaten. “Vorig jaar werd 333 ton vis aangevoerd in Nieuwpoort, dit is in vergelijking met vorig jaar een daling van 7,50 procent, want in 2020 was er een aanvoer van 360 ton. De omzet is echter wel gestegen van 1,62 tot 1,85 miljoen euro, een stijging met 14 procent. Na het coronajaar 2020 hebben de prijzen zich grotendeels kunnen herstellen. De aanvoer in gewicht daalde, maar de prijzen stegen. Er waren in vergelijking met 2020 ook vijf vaartuigen minder die in 2021 aangeland hebben in Nieuwpoort.”

Hogere prijzen

De schepen benadrukt dat de vismijn op zich geen vat heeft op de prijzen van de vis want de prijzen worden bepaald door het mechanisme van vraag en aanbod. De vangsten worden op de verkoopklok gezet en aangeboden aan de kopers. De prijzen waren dit jaar hoger dan vorig jaar. De Nieuwpoorts vismijn heeft niet alleen rechtstreekse kopers uit eigen land, Frankrijk en Nederland maar ook uit Zwitserland en Kroatië. De schepen maakte ook een balans op van de populairste aangevoerde vissoorten en daaruit blijkt dat garnaal niet enkel populair blijft, maar ook nog populairder wordt. Garnaal staat met een aanvoer van 96 ton (een verhoging met 10 ton in vergelijking met 2020) eenzaam op de eerste stek, gevolgd door tong met 41 ton, zeebaars met 39 ton, bot met 25 ton en schol met 23 ton.

“In 2021 landden 30 verschillende vaartuigen hun vangsten aan in Nieuwpoort, 8 met een Belgische licentie en 20 met een Nederlandse. Het merendeel van de Nederlandse licenties worden ook beheerd door Belgische ondernemers”, besluit de schepen die er nog aan toevoegt dat de vismijn ten allen tijde, ook in minder makkelijke omstandigheden en tijdens de renovatiewerken is blijven functioneren.