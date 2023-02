86 winnaars van de Bredense eindejaarsactie Koop Lokaal

Wie tijdens de eindejaarsactie Koop Lokaal aankopen deed bij de 26 deelnemende ondernemers, maakte kans op cadeaubonnen. Het gemeentebestuur wilde met de actie lokaal winkelen aanmoedigen.

De deelnemende handelaars zamelden de voorbije weken duizenden invulformulieren in. De prijstrekking vond plaats op woensdag 25 januari 2023 in aanwezigheid van heel wat van de betrokken ondernemers. “Met deze actie wilden we lokale ondernemers in de kijker zetten. De te winnen cadeaubonnen werden deels geschonken door de handelaars en voor eenzelfde bedrag aangekocht door het gemeentebestuur. Zo kon er samen voor een bedrag van meer dan 2500 euro in de vorm van 86 cadeaubonnen worden uitgeloot”, legde schepen van lokale economie Alain Lynneel uit. De winnaars zullen persoonlijk worden gecontacteerd. (foto MM)