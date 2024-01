62ste editie van het Commercieel Festival was recordeditie

De 62ste editie van het Komens Commercieel Festival is afgelopen. De organisatie kan terugblikken op een ware recordeditie, die de cijfers van vorig jaar verpulverde. Meer dan 12.000 deelnemers gingen volop voor een prijzenpakket van 25.000 euro.

Stempels verzamelen bij iedere aankoop die bij een deelnemende handelaar wordt geplaatst. Het recept van het Commercieel Festival is in de afgelopen 6 decennia nauwelijks veranderd.

“Al zijn de prijzen wel heel wat aantrekkelijker geworden”, grapt organisator Vincent Delbecque. “Vroeger spaarde men punten in een poging pakken koffie te winnen, nu lonkt een prijzenpakket van 25.000 euro. Van aankoopbonnen die schommelen tussen 50 en 100 euro tot een reischeque ter waarde van 2.000 euro? Het viel allemaal te winnen en de klanten lieten het zich geen twee keer vertellen. Vooral de volledig uitgeruste vitrines, die afgelopen maand doorheen de gemeente konden worden bekeken, konden op heel wat belangstelling rekenen. Zeg nu zelf: wie zou niet huiswaarts willen trekken met een vitrine ter waarde van 2.000 of 4.000 euro? In totaal konden we zo meer dan 12.000 deelnemende tickets verzamelen, een toename van 25 procent in vergelijking met vorig jaar. De winnende nummers werden tijdens het slotevent getrokken en nu heeft iedereen tot 31 januari de tijd om zijn of haar winnend ticket te komen inwisselen.”

Enorme boost

Een toename van 25 procent dus, deels te danken aan de deelname van Comines. Voor het eerst werd grensoverschrijdend gewerkt en konden mensen punten sprokkelen in de handelszaken van zowel Komen-Waasten als het Franse Comines.

“Het klopt inderdaad dat dat een enorme boost heeft gegeven aan het verhaal. Waar we in 2021 nog konden rekenen op de deelname van 49 handelszaken, waren er het dit jaar niet minder dan 81. Voor de Komenaars was het trouwens een evidentie. Heel wat mensen uit onze gemeente hebben de gewoonte om zowel hier als in het Franse Comines hun aankopen te plaatsen. Die grens is voor velen slechts een formaliteit. Bij onze zuiderburen werd het Commercieel Festival gesmaakt, want zowat alle Franse deelnemers gaven nu al te kennen dat ze volgend jaar opnieuw deelnemen.”