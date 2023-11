4.000 euro te winnen tijdens Winteractie lokale handelaars

De lokale handelaars geven op 2 december het startschot voor de jaarlijkse Winteractie in Langemark-Poelkapelle. Op deze winterse koopzaterdag verwennen ze hun klanten nog meer dan gewoonlijk met dubbele actiekaarten, demonstraties, proevertjes en veel meer. De totale prijzenpot van de actie bedraagt 4.000 euro, met een hoofdprijs van 1.000 euro op de hoofdtrekking op 2 januari.

De Winteractie zal tot 31 december duren. Per aankoop van 25 euro ontvang je een actiekaart die je kan indienen in de deelnemende winkels en het gemeentehuis. Elke week worden uit de actiekaarten winnaars geloot. “Op 2 januari eindigt de winteractie met een hoofdtrekking waar je maar liefst 1.000 euro kan winnen”, zegt schepen van Lokale Economie Laurent Hoornaert (TOPE8920). “De totale prijzenpot bedraagt 4.000 euro en bestaat volledig uit LP-bonnen.”

Weektrekkingen

De weektrekkingen vinden plaats op maandag 11 december, maandag 18 december, dinsdag 26 december en dinsdag 2 januari. Telkens worden er vijf winnaars geloot die een LP-bon winnen ter waarde van 250 euro, 100 euro en drie keer 50 euro. Op 2 januari volgt de hoofdtrekking met LP-bonnen van 1.000 euro, 500 euro of 250 euro als prijzen.

Koopzaterdag

Op zaterdag 2 december ontvang je een dubbele actiekaart en is er een extra trekking om 20 uur op de kerstmarkt in Bikschote. “Wie deelneemt aan de extra trekking, maakt kans op een LP-bon ter waarde van 125 euro, 75 euro of 50 euro. Om deel te nemen aan deze extra trekking, deponeer je jouw actiekaarten op zaterdag 2 december, voor 18.30 uur, bij de deelnemende handelaars of de bus op het Guynemerplein, bij het gemeentehuis of bij de kerk in Bikschote.”

45-tal deelnemende zaken

De Winteractie en koopzaterdag zijn een initiatief van Unizo Langemark-Poelkapelle, de Raad Lokale Economie en het lokaal bestuur. “Met de acties worden inwoners aangemoedigd om lokaal te winkelen. Dit jaar doen er een 45-tal handelszaken mee. Een lijst met deelnemende handelaars vind je op lp.be/winteractie. Wil je zelf een LP-bon cadeau geven tijdens de eindejaarperiode, neem dan een kijkje op www.lpbon.be”, besluit Laurent Hoornaert. (TOGH)