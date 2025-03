38 West-Vlaamse gemeenten krijgen geld om meer leefloners aan een job te helpen

Maar liefst 38 van de 62 West-Vlaamse gemeenten engageren zich om nog meer leefloongerechtigden aan een job te helpen. Dat doen ze in het kader van het ‘Lokaal Activeringspact’, een initiatief van Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits (CD&V) waar in totaal 195 Vlaamse gemeenten aan deelnemen. “Zo willen we minstens 80 procent van de actieve bevolking aan het werk krijgen”, klinkt het.

Meer dan de helft van onze gemeenten wil een extra inspanning leveren om de werkzaamheidsgraad op te krikken. Het gaat over Oostkamp, Harelbeke, Hooglede, Blankenberge, Brugge, Lichtervelde, Ichtegem, Kortrijk, Torhout, Wervik, Ieper, Knokke-Heist, Menen, Roeselare, Wevelgem, Ingelmunster, Middelkerke, Tielt, Oostende, Waregem, Ledegem, Izegem, Zedelgem, Damme, Wingene, Kuurne, Avelgem, De Haan, Zwevegem, Lendelede, Beernem, Poperinge, Oostrozebeke, Wielsbeke en De Panne (die een partnerschap hiervoor aanging met Koksijde, Nieuwpoort en Veurne).

Zij zullen onder meer extra tijd vrijmaken om contacten te leggen met bedrijven, investeren in mobiliteitsoplossingen of specifieke opleidingen en andere acties ondernemen om zoveel mogelijk mensen die nu een leefloon ontvangen te activeren in de arbeidsmarkt.

1,5 miljoen euro

De 38 lokale besturen die hiervoor intekenden, kiezen ervoor om samen bovenop het Vlaamse gemiddelde van 1.495 leefloners, nog eens 1.577 extra mensen te begeleiden naar betaald werk. Omgerekend gaat dat over gemiddeld 41 à 42 mensen per gemeente in totaal, die moeten geholpen worden om hun leefloon in te ruilen voor een job.

Twee maanden na de start van het project werd meer dan de helft van de doelstelling al behaald. Voor deze extra inzet worden de lokale besturen ook beloond, voor de 38 deelnemers in onze provincie werd er 1,5 miljoen euro voorzien. Hoeveel geld iedereen exact zal krijgen, hangt af van het effectief gerealiseerde resultaat in november 2025. Het is de tweede keer dat de Vlaamse regering zo’n oproep lanceert.