21 West-Vlaamse bedrijven strijden mee voor miljarden van defensie: onze provincie staat mee aan de frontlinie van de militaire industrie

Als België straks 4 miljard euro extra investeert in defensie, kan ook de West-Vlaamse economie daar de vruchten van plukken. Onze provincie telt nu al 21 bedrijven die rechtstreeks voor de militaire sector werken, een aantal dat volgens experts alleen maar zal groeien. “West-Vlaanderen is een van de absolute draaischijven voor defensie.”

Van hoogtechnologische luchtvaartonderdelen over radar- en communicatietechnologie tot gepantserde voertuigen en kogelwerende kledij: de Belgische en internationale defensiewereld klopt er maar al te graag voor aan in West-Vlaanderen.

Onze provincie telt momenteel 21 bedrijven (zie pagina 4-5, red.) die hun diensten verlenen aan de militaire sector. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische Security & Defense Industry van Agoria, de Belgische sectorale werkgeversorganisatie voor technologiebedrijven.

Waalse bedrijven als FN Herstal en John Cockerill Defense worden vaak als eerste genoemd wanneer het over de defensie-economie gaat, maar ook bij ons kent de sector een sterke groei.

“Een trend die zich de komende jaren zal doorzetten”, stelt directeur Bert Mons van Voka West-Vlaanderen. “Door twee procent van het Bruto Binnenlands Product aan defensie te wijden, wordt er dit jaar al meer dan 4 miljard extra vrijgemaakt. Voor het eerst in 35 jaar wordt er weer serieus in defensie geïnvesteerd. En dat juichen we alleen maar toe.”

Inhaalbeweging

Een evolutie waar ook Vlaams parlementslid en defensie-expert Jasper Pillen (Open VLD) zich achter schaart. Hij diende eind februari nog een resolutie in om de administratieve drempels voor de Vlaamse defensie-industrie weg te werken. “We maken nu een eerste inhaalbeweging, maar moeten beseffen dat we momenteel achteraan het Europese peloton bengelen. Om niet te zeggen dat we tussen de bezemwagens laveren. Deze ingreep is dus broodnodig.”

Dat West-Vlaanderen zo’n sterke rol speelt, is voor de Brugse politicus geen verrassing. “We hebben troeven te koop. We hebben sowieso al een solide economische basis met tal van bedrijven die zich in hun eigen niche onderscheiden, zoals de textielsector. Defensie is voor hen een tak die ze verder kunnen uitdiepen. Bovendien worden onze bedrijven nog door (West-)Vlamingen geleid. Ze zijn soms wel in buitenlandse handen, maar het management is op en top homegrown.”

Daarnaast heb je ook de nabijheid van de Noordzee, die sterkte hebben enkel wij. De haven van Zeebrugge is de poort naar de wereldzeeën en met Oostende en Wevelgem hebben we ook twee uitgebouwde luchthavens. Combineer al die factoren met onze can do-mentaliteit en zin voor innovatie en dan weet je dat het West-Vlaamse defensie-aandeel alleen maar zal toenemen. De huidige spelers zijn blijvers en er zullen ook nieuwe gezichten opduiken.”

Jasper Pillen en Voka pleiten ook om onze onderwijsinstellingen een grotere rol te laten spelen. “Nieuwe opleidingen, zoals een master cybersecurity, kunnen onze defensiebedrijven nog meer slagkracht geven én zelfs de braindrain uit West-Vlaanderen tegengaan.”

Maar er moet ook aandacht zijn voor de uitdagingen die de toegenomen interesse in onze defensiegerelateerde bedrijven met zich meebrengt. “Onze kritieke infrastructuur moet eveneens een update krijgen”, vindt Bert Mons. “Hybride oorlogsvoering zal toenemen en die kan een zware impact hebben op onze bedrijfsvoering. Problemen op het digitaal circuit en energievoorziening zijn daarbij niet ondenkbaar. En onze territoriale wateren liggen vol datakabels.”

Volgens Jasper Pillen zijn onze bedrijven én overheid daar al intensief mee bezig. “Zo is Cyber Command in amper 2,5 jaar tijd uitgegroeid tot een vitale vijfde component van ons militair apparaat. Dat toont aan dat de urgentie op alle niveaus allerminst onderschat wordt. We moeten ervoor zorgen dat de schat aan knowhow die we hebben, hier ook blijft. West-Vlaanderen is vandaag al een van de absolute draaischijven door defensie, een status die we de komende jaren verder moeten verstevigen.”

Reservist

Een duurzame defensiesector is dan weer onlosmakelijk verbonden met een structureel uitgebouwd en voldoende bemand defensie-apparaat. “In die zin is het plan voor de vrijwillige en bezoldigde legerdienst voor 18-jarigen een goede zaak”, aldus Pillen.

“Toen ik die leeftijd had, heb ik serieus overwogen me bij de Koninklijke Militaire School in te schrijven. Mijn leven nam uiteindelijk een andere wending, maar nu heb ik concrete plannen om een opleiding als reservist te volgen. Ik heb de ambitie om ooit een actieve rol bij het leger te vervullen.”