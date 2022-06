2 Fabiola, Sylver, Christoff en heel veel animatie tijdens 90ste Batjes in Roeselare

Van vrijdag 24 tot en met maandag 28 juni is er de 90ste editie van de Batjes in Roeselare. Starten gebeurt met een stoet en ‘t Vat op vrijdagavond, een vuurspektakel zorgt voor een passende afsluiter.

“Er mag eindelijk weer gefeest worden en wanneer kan dat beter dan tijdens de gezelligste braderie van Vlaanderen? Tijdens het laatste weekend van juni, bieden de Batjes een programma waar groot en klein, shopper en muziekliefhebber, zijn goesting vindt”, vat burgemeester Kris Declercq samen.

Omdat het een jubileumjaar is, worden de Batjes ingeleid met de intocht van alle Roeselaarse reuzen, begeleid door de Koninklijke Stadsharmonie die 90 jaar geleden ook al van de partij was. De reuzen worden gevolgd door praalwagens met de vroegere Batjesprinsessen.

Op de Grote Markt staat er weer een vat van 3.100 liter Rodenbach klaar. Je kan er genieten van de sfeer, maar ook van een live optreden door Hammertime, Kevin & Mario die nog een laatste optreden doen, Dirk Stoops en Tim De Bree. De afbeelding op de kruik bij ‘t Vat komt van Steven Degryse aka Lectrr.

Langste biertoog

Doorheen het weekend is er braderie, heel veel animatie, optredens en veel meer. Ieder punt heeft een eigen beleving, zo staat De Munt in teken van smaak met de ‘langste biertoog’ en een toog vol lekkers uit de Rodenbachstad. Op het Polenplein is er de recordpoging van Ride 4 Charity en in het Noordhof is er de zuiderse sfeer van Plein Publique.

Op de Grote Markt en Stationsplein zijn er optredens van onder andere Gary Hagger, Christoff, Coco Junior, 2 Fabiola en Sylver. Op maandag is het Stationsplein meer dan ooit de place to be met in de namiddag Roeselswing met Lisa Del Bo, Lindsay en Sacha & Davy. ‘s Avonds worden de Batjes er afgesloten met optredens van Belle Perez, Gene Thomas, Laura Lynn en Wim Soutaer & Charles Van Domburg. Een acrobatisch voorspektakel zorgt voor de ultieme bekroning van wat een topeditie moet worden.