18% meer bezoekers dan vorig jaar op Roeselaarse Batjes

Dankzij een gevarieerde programmatie waren de Batjes met 118.000 unieke bezoekers opnieuw een succes. Dat meldt het stadsbestuur van Roeselare.

De Batjes blijven de hoogmis van shoppingstad Roeselare. Mensen van over heel West-Vlaanderen en daarbuiten vinden de weg naar Roeselare om koopjes te doen, zowel bij het ruime aanbod van de kwalitatieve boetieks en winkels als de tijdelijke kraampjes van de braderie.

Zaterdag populairst

Over de vier dagen heen (van vrijdag 23 tot en met maandag 26 juni) waren er meer dan 118.000 unieke bezoekers in het Roeselaarse stadscentrum. Gemeten volgens dezelfde criteria waren er vorig jaar ongeveer 100.000 bezoekers. Zaterdag was de populairste dag met 36.500 Batjesgangers.

Piekmomenten waren vrijdagavond 22 uur (tijdens het Vat van Rodenbach) en zaterdagnamiddag 17 uur.

Gratis elektrische shuttle

Tijdens de Batjes werd volop ingezet op mobiliteit. Daarom werden niet alleen extra fietsenstallingen geplaatst, maar ook voor het eerst een elektrische shuttle ingezet.

De gratis shuttle bracht 750 Batjesgangers van de randparking aan de Expo naar de Batjeszone. Deze bezoekers kwamen voornamelijk uit Waregem, Staden en Moorslede. Zelfs bezoekers uit Tienen vonden hun weg naar de gratis shuttle.

Alcoholpreventie

Dit jaar werd ook sterk ingezet op alcoholpreventie. Zo was er het hele weekend door gratis water verkrijgbaar aan de watertap. Veel mensen brachten hun eigen drinkfles mee, maar er waren ook 1.000 gratis herbruikbare drinkflessen beschikbaar die in een mum van tijd de deur uitvlogen. Ook werden er verschillende alcoholvrije alternatieven voorzien tijdens het Vat van Rodenbach.

“Deze Batjes tonen aan dat Roeselare nog steeds de drukst bezochte braderiestad blijft, dit dankzij de inspanningen van onze handelaars en van de Stad”, concludeert burgemeester Kris Declercq.