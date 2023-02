10 procent van vluchten vanop luchthaven Kortrijk-Wevelgem blijft binnen België

Volgens de sectororganisatie European Business Aviation Association (EBAA) waren er in 2021 meer dan 23.000 vluchten met een privéjet van of naar ons land. 3.301 daarvan vertrokken of landden in de regionale luchthaven van Kortrijk-Wevelgem. Daarmee doet de luchthaven beter dan in 2019. 324 van de vluchten, of 10 procent, bleven binnen België en trokken richting de luchthavens van Brussel of Antwerpen. Dat blijkt uit een artikel van VRTNWS.

De luchthaven in Wevelgem kan, net als die in Oostende, de komende jaren rekenen op extra subsidies van de Vlaamse regering om open te blijven tot minstens 2040 en zich verder te ontwikkelen als zakenluchthaven.

De meeste privéjets in ons land vliegen van en naar Brussel, goed voor meer dan 8.000 vliegbewegingen in 2021. De luchthaven van Antwerpen registreerde 6.500 vluchten. De luchthaven van Kortrijk-Wevelgem vervolledigt het podium met 3.301 vliegbewegingen.

Korte afstanden

Opvallend is dat de privéjets vanuit Kortrijk-Wevelgem vaak gebruikt worden voor korte afstanden, zelfs op trajecten waarvoor je ook de trein kan nemen. In 2021 werd er 191 keer gevlogen met een privéjet tussen Brussel en Kortrijk-Wevelgem en 154 keer tussen Antwerpen en Kortrijk-Wevelgem.

Het aantal vluchten tussen Antwerpen en Wevelgem verdriedubbelde in vergelijking met 2019. In totaal bleef dus net iets minder dan 10 procent van de vluchten vanuit de toepasselijke Luchthavenstraat in Wevelgem in eigen land. De andere vluchten vertrokken naar luchthavens in het buitenland.

De redenen waarom mensen opteren voor de vlucht met een privéjet zijn uiteenlopend. Bijvoorbeeld voor het werk, nood aan een rustige omgeving, medische redenen of als het gaat om regeringsleider of staatshoofd. De ecologische impact van dergelijke vluchten is al langer stof tot discussie. Volgens belangenorganisatie Transport en Environment is een privévlucht tien keer vervuilender dan een commerciële vlucht.