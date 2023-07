Zusjes Demeulenaere nemen deel aan Heksenstoet in Beselare

Programma Heksenstoet

Op vrijdag 28 juli is er het Heksencafé van KLJ Beseveld in Loods Geert Loontjes in de Dadizelestraat. Daarnaast is er het bal in de Nieuwstraat met optredens van DJ Nobody, Ambidance, Saxilicious en veel ambiance. Inkom is gratis. Vanaf 19.30 uur is er de prijsuitreiking van de 11de Heksenkeuring van vzw De Wratte in OC De Leege Platse.

Op zaterdag 29 juli is het tijd voor de Heksenbraderie. Van 13 tot 18 uur is er rommelmarkt, om 14 uur vindt de Heksenknippeling plaats bij het schutterslokaal en doorheen de dag zijn er optredens van The Woodbeez, Final Feed en DJ Legend 69.

Op zondag 30 juli is er vanaf 13 uur straatanimatie. Om 15.30 uur is het tijd voor de Heksenstoet zelf. Vanaf 18.30 uur begint het avondfeest op de Markt met optredens van De Kemels en coverband The Fools. Om 22.15 uur is er vuurwerk. Van 23.15 tot 2 uur sluit DJ Steve de festiviteiten af.