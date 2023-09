Zomerexpo Ten Putte in Gistel lokt al meer dan 1.500 bezoekers: “Verhalen zijn in trek”

De tentoonstelling ‘Onderweg – Pelgrimeren in het land van Arnoldus en Godelieve’ verleidde al meer dan 1.500 bezoekers. De expo in abdij Ten Putte loopt nog tot en met 17 september.

De organisatoren gaan op zoek naar andere vormen van devotie in de streek, naast die van de bekende Arnoldus en Godelieve, respectievelijk heiligen van Oudenburg en Gistel. Topstukken zijn enkele reliekschrijnen en kruisrelieken, en een passiereliekhouder met het Heilig Bloed. Blikvangers zijn de vier panelen uit de 15de eeuw van een Brugse reliekkoffer die zich bevinden in Lyon en het recent aangekochte mirakelschilderij Het hemd zonder Naad uit de 18de eeuw.

Kloosterorde

“Deze week noteerden we al 1.500 individuele bezoekers en 25 groepsbezoeken”, zegt Marc Vansevenant van de organiserende Vrienden van het Sint-Godelievemuseum. Had de eer om dat ronde getal te kapen: een groep zusters van Les Petites Soeurs des Pauvres, een kloosterorde gesticht in Bretagne (1839) en actief in 31 landen, waaronder ook in Antwerpen.

De invloed van het matige zomerweer op het bezoekerscijfer valt niet meteen te duiden, aldus Vansevenant. “Het is wel zeker dan 80 procent van de toeristen die vanuit de kuststreek de abdij bezoeken met de fiets zijn gekomen. Een opmerkelijke bezoeker was een dame uit Orléans die op verzoek van de overheid een inventarisatie van de kunstobjecten opmaakt van een aantal gesloten kerkjes op het Franse platteland. Ook opvallend: het toch grote aantal bezoekers uit Nederland (80) en Frankrijk (40) en Wallonië (30).”

Relieken

Rest de vraag: waarom kan een expo met zo’n specifiek thema toch op ruime belangstelling rekenen? “De verhalen rond relieken en heiligen zijn in trek. En dan heb je nog de symboliek die in heel wat beelden en schilderijen naar voren komt. Er is ook sprake van een hype om relieken wereldwijd aan te kopen. Primaire relieken hebben ongetwijfeld iets mysterieus. We zien ook hier dat de bezoekers er een grote belangstelling voor hebben. Daarbovenop is er nog het vele wetenschappelijk onderzoek om aan te tonen of relieken nu echt of vals zijn.”

Tijdens Open Monumentendag (10 september) is een bezoek aan Ten Putte en de expo een van de drie Gistelse activiteiten.

Info:www.godelievevangistel.be