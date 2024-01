Zoete zesde editie van Historisch Veurne: focus op Suikerfabriek

De theaterwandelingen van de zesde editie van Historisch Veurne focussen dit jaar op de geschiedenis van de Suikerfabriek, maar spelen zich af in het Suikerpark, de nieuwe, bruisende woon-, werk- en recreatiewijk van Veurne. Voor de cast van de vier theaterscènes wisten de organisatoren de West-Vlaamse acteurs Isabelle Van Hecke (46) en Tom Ternest (43) te strikken.

Zoals in de vorige edities nam het lokaal bestuur auteur en acteur Onno van Gelder jr. (58) onder de arm om vier theaterscènes uit te werken. Onno dook de geschiedenisarchieven in en verdiepte zich in het verhaal van de Suikerfabriek, die in 1924 werd gebouwd op de locatie van de verwoeste fabriek van Warneton en in 2005 definitief de deuren sloot.

“Tijdens mijn research stuitte ik op de familie Dendauw, die in 1930 in Veurne kwam wonen, en die ook in de Suikerfabriek heeft gewerkt. In het archief van Westhoek Verbeeldt vond ik foto’s en interessante informatie over die familie. Vader Léonard werd geboren in 1878 in het Waalse Orroir, waar hij als suikerkoker in de fabriek van Escannafles aan de slag kon, en dat deed hij latere jaren ook als grensarbeider in andere suikerfabrieken.”

Familiesaga

“Hij trouwde met Marie-Flore Tiberghien en ze kregen vijf kinderen: Marie, Leon, Julien, Estelle en Flore. In 1930 kwam de familie in Veurne wonen en ze mocht haar intrek nemen in de rechtervleugel van het ‘woonhuis en de bureaus’ van de suikerfabriek. Léonard wordt er hoofdmecanicien. Hij is er geliefd als opleider van soms veel jongere mecaniciens, waaronder ook zijn zoon Julien. In 1948 wordt Léonard weduwnaar, maar hij blijft actief tot zijn 75ste in de suikerfabriek!”

In het verhaal van de familie Dendauw vond Onno genoeg inspiratie voor een soort mini-familiesaga. “De familie is de rode draad in de vier theaterscènes, die zich afspelen in verschillende periodes tussen 1930 en 1970 en waarin ik niet alleen een aantal personages van de familie belicht, maar ook de betrokkenheid van de werknemers, de inwoners van Veurne en de verbondenheid van de stad met de Suikerfabriek.”

Grote droogte

“Zo zet ik de vroegere Oogststoet in de kijker in een bepaalde scène, met enkele leuke anekdotes. De Suikerfabriek was daarvan de grote sponsor. Zelf speel ik de ‘stamvader’ (Léonard) in de scène die zich situeert in de jaren 1930. In een andere scène staat Estelle, Léonards dochter, centraal. Isabelle Van Herck, die iedereen wel kent als ‘tante Carine’ uit de serie Nonkels, vertolkt haar rol. De grote caféscène is ook de startscène, die wordt opgevoerd in de nieuwe toneelzaal. Daarin maakt het publiek kennis met Léonards zoon Julien en zijn toekomstige vrouw, de dochter van de cafébaas.”

“Acteur Tom Ternest (van Eigen Kweek, Albatros en Chantal) speelt de rol van cafébaas Arthur Deyle. In de caféscène komt ook de ‘grote droogte’ van 1933 aan bod. Die informatie vond ik in een oud krantenartikel. De Suikerfabriek moest toen sluiten door de grote droogte omdat er haast geen water meer was in de beken en de kanalen, waardoor er geen bieten meer konden aangevoerd worden. Daardoor stond een aantal werknemers op straat…”

Retrokoers

Naast de theaterwandelingen is er opnieuw een ‘Retrokoers’, die ook in vorige edities een voltreffer bleek en die deze editie door het natuurgebied van het Suikerpark zal lopen. Lars Gesquiere (19) uit Houtem zal zich voor de derde keer inschrijven. “Het eerste jaar ging ik de mist in, want ik ben gevallen, het tweede jaar eindigde ik als 16de, maar nu ga ik voor de eerste plaats! Dit is een bijzondere koers met een unieke sfeer en ik heb het voordeel dat ik als Houtemnaar het parcours vooraf grondig kan uittesten met mijn vrienden.” De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia zal bezoekers vanuit het centrum muzikaal opwarmen en naar het Suikerpark lokken.

Binnenkort zijn de tickets voor de vijf theaterwandelingen op 13 april beschikbaar via de website van Stad Veurne.