Zo schilderachtig zag je onze kust nog nooit: ontdek 200 historische affiches over onze absolute toeristische troef

Het wordt dit weekend puffen en blazen, dus zal het hele land weer afkoeling zoeken aan onze kust. Dat was honderd jaar geleden niet anders, leert de indrukwekkende collectie van Roland Florizoone ons. Hij verzamelde meer dan 200 letterlijk schilderachtige affiches die onze kustgemeenten in de kijker moesten zetten. Die bundelde hij in een boek én een expo, die zaterdag start. Wij geven je alvast een voorproefje.

Roland Florizoone (73) heeft liefst 201 kleurrijke affiches over de toeristische geschiedenis van onze kust in zijn bezit. Van brave vissers tot speelse baadsters en ongerepte duinen tot flamboyante architectuur: zijn collectie toont onze tien kustgemeenten in al hun pracht.

De collector’s items zijn nu in een kunstboek gebundeld en de hele zomer lang loopt er een expositie met meer dan honderd absolute topwerken. “Het zijn echte kunstwerken”, zegt Roland, zoon van Meli Park-oprichter Albéric Florizoone. “Destijds werden de affiches eerst geschilderd om er daarna lithografieën van te maken. Wat ik bij elkaar heb gebracht, kan je gerust de bijbel van de kustaffiches noemen en is het resultaat van meer dan dertig jaar verzamelen. Dat ik dit nu met de buitenwereld kan delen, stemt me als kind van de zee bijzonder gelukkig.”

De expo loopt van zaterdag 10 juni tot en met zondag 24 september, dagelijks van 14 tot 18 uur in het gemeentehuis van De Panne. De toegang bedraagt 5 euro en is gratis voor De Pannenaren op zondagen 2 juli, 6 augustus en 3 september.

Het boek ‘Naar Zee!’ is uitgegeven bij Hannibal, telt 288 pagina’s en kost 59 euro.

Het Grand Hotel de l’Océan van De Panne

We schrijven 1909. Gasten van het pas uitgebreide Grand Hotel de l’Océan in De Panne wagen zich aan een partijtje lawntennis in het mulle zand. “Op deze affiche ben ik bijzonder trots”, zegt Roland. “Niet alleen omdat ze De Panne in al haar glorie toont, ook omdat ze de grandeur van meer dan honderd jaar geleden perfect weergeeft. Het pand heeft ook een grote historische waarde.”

“Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het hotel omgevormd tot een veldhospitaal waar koningin Elisabeth nog gewonde soldaten heeft verzorgd.” Ook het telefoonnummer wekt de nodige fascinatie op. “Nummer 1. Dat betekent dat het hotel de allereerste telefoonverbinding van de hele Westkust had.”

Oostende, op amper vijf uur van Parijs

In 1912 werd een prachtige affiche gelanceerd om de vele Oostendse troeven in de verf te zetten. “Een uniek stuk, want er bestaat slechts één exemplaar meer van”, stelt Roland. “De affiche is in Parijs vervaardigd en effectief bedoeld om de Parijzenaars – en bij uitbreiding alle Fransen – warm te maken om in Oostende hun vakantie door te brengen.”

“Begin twintigste eeuw vonden de inwoners van de Lichtstad erg vlot de weg naar onze Koningin der Badsteden, vandaar ook de expliciete vermelding dat Oostende op – voor die tijd – amper vijf uur van Parijs verwijderd ligt. De affiche werd tot in Nice verspreid en toont het oude Casino Kursaal, een gebouw dat jammer genoeg de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog niet overleefd heeft.”

Het beeld toont de iconische badkarren die tot in zee werden gerold en dames in badpak. “Dat moet toen revolutionair geweest zijn.”

Pootjebadende mama met kroost

“Niet meteen gelinkt aan één badplaats, maar eerder een reclamecampagne voor onze volledige kuststrook”, omschrijft Roland deze affiche uit 1922. “We zien een dame met twee kleine kinderen die geniet van het verkoelende zeewater. Destijds een standaardbeeld voor zowat alle affiches voor onze kust.”

“Vanaf 1936, wanneer het betaald verlof ingevoerd wordt, zien we ook de vader op de affiches zijn intrede doen. Een zekere evolutie, maar de vaderfiguur werd dan wel meestal afgebeeld als visser. Inderdaad, aan het werk.”

Ode aan de Oostduinkerkse garnaalvissers

Al sinds 1950 worden in Oostduinkerke elk jaar Garnaalfeesten georganiseerd. Dit jaar vinden die op 24 en 25 september plaats, maar deze affiche dateert van een jaar na de oprichting. “Garnaalvissers zijn uniek in de wereld. Ook in De Panne waren die vroeger aan het werk, nu nog altijd in de Koksijdse deelgemeente.”

“De affiche toont dat het hele gezin op de festiviteiten welkom is, voor de gelegenheid met een bovenmaatse crevette als vervoersmiddel. Een pareltje van een Luiks ontwerpersduo dat er destijds de derde plaats op een prijskamp mee heeft weggekaapt.”

Met da pakketboot van Oostende naar Dover

De oudste affiche in Rolands collectie dateert van 1885. “Liefst 138 jaar oud”, zegt hij trots. “Ze is van de hand van Henri Cassiers en is een promotie voor de bootlijn tussen Oostende en Dover. De affiche toont een echte pakketboot of mailboat in het Engels, compleet met de vertrekdagen en -uren én waar je in België en Groot-Brittannië inlichtingen kon inwinnen. Het flitst je zo terug in de tijd. Toen waren Britse toeristen ook erg belangrijk voor Oostende. Ze zakten voornamelijk af voor het casino en de Wellingtonrenbaan.”

In april 1815 ging de lijn, toen nog louter voor postverkeer, van start. Drie jaar later startte ook het passagiersverhaal op en pas op 1 maart 1997 werd de verbinding definitief opgeheven. “Maar deze affiche houdt dit stukje typisch kusterfgoed toch in leven.”