Zingend Vuurgeboomte voor het laatst in parochiecentrum van Loppem

Het Zingend Vuurgeboomte speelt dit weekend voor het laatst in het parochiaal centrum van Loppem, de plek die decennialang de thuisbasis was van de toneelkring. “In april spelen we onze nieuwe voorstelling – opnieuw een komedie – in de sportzaal van de Sint-Maartensschool. Mét tribune, goeie zitjes en nonnetjes in de hoofdrol”, aldus bestuurslid Ann Maertens.

De Loppemse toneelkring Het Zingend Vuurgeboomte was van plan om Hotel Kommer & Kwel van Kamiel Kemels vier keer te spelen in het parochiaal centrum in Loppem. “Maar de kaarten vlogen zo snel de deur uit, dat we beslisten om er een extra speeldatum aan toe te voegen. Onze generale repetitie op woensdag 15 november werd een extra voorstelling”, begint bestuurslid Ann Maertens.

Het Zingend Vuurgeboomte speelde afgelopen weekend twee voorstellingen en doet dat komend weekend op 24 en 25 november nog eens. Alle kaarten, goed voor 150 per voorstelling en dus in totaal 750 toeschouwers, zijn verkocht. “Een komedie slaat altijd aan. Als we eens een serieus stuk brengen, merken we dat er daarna altijd een dipje komt. Ons publiek houdt duidelijk van een goeie komedie.”

“We spelen voor vijf uitverkochte zalen, goed voor 750 toeschouwers”

Hotel Kommer & Kwel wordt geregisseerd door Loppemnaar Wesley van Rossen. Op de scène staan Filip Bauwens, Kathleen Puype, Sabine Van Daele, Martine Blomme, Peter Puype, Stephanie Achtergaele, Rita Vandaele, Roger Streuve, gemeenteraadslid Arnold Naessens en zijn dochter Sofie Naessens, Herman Soubry en Tommy Mahieu. De laatste twee zijn nieuwe spelers.

Het Zingend Vuurgeboomte kent zijn oorsprong in het jaar 1976 en ontstond uit een koor. “Ondertussen zijn we 120 producties verder. Onze vaste thuisbasis was altijd het parochiaal centrum, al hebben we ook nog op verplaatsing gespeeld. En dan was er ook vele jaren ons wagenspel tijdens Loppemkermis”, vervolgt Ann Maertens.

Nonnetjes

Het parochiaal centrum werd verkocht door de gemeente, waardoor Het Zingend Vuurgeboomte zijn volgende voorstelling in de gloednieuwe turnzaal van de Sint-Maartensschool speelt. “In april brengen we er opnieuw een komedie, waarin nonnetjes de hoofdrol zullen spelen. De repetities daarvoor starten al over twee weken. Voor iedere nieuwe voorstelling repeteren we een dertigtal keer.”

Wie de nieuwe voorstelling van Het Zingend Vuurgeboomte komt bekijken op 12 en 13 april en het weekend erna, zal dat doen vanuit de tribune. “Dat is nieuw voor ons, een tribune met goeie zitjes (lacht). Nog leuke extra’s zijn dat we nu een ruime berging hebben voor ons materiaal en dat er extra verlichting voorzien is.”

Nieuw bloed

Net zoals veel verenigingen wordt ook Het Zingend Vuurgeboomte steeds kleiner. “We spelen Hotel Kommer & Kwel met twaalf acteurs, maar we zouden onze poule graag wat uitbreiden. We hebben nieuw bloed nodig. Wat de vereisten zijn? Op een podium durven staan, dat volstaat. De rest komt in orde dankzij de regisseur en de ploeg die je mee vooruit trekt. Drempelvrees is absoluut niet nodig. We zijn trouwens niet alleen op zoek naar spelers, maar ook naar decorbouwers en vrijwilligers die bijvoorbeeld achter de bar willen staan tijdens voorstellingen. Kandidaten mogen ons altijd contacteren voor een woordje uitleg”, besluit Ann Maertens.

www.hetzingendvuurgeboomte.be en hetzingendvuurgeboomte@gmail.com