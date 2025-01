Zeven Brugse culturele diensten rijven samen voor 340.000 euro aan Vlaamse projectsubsidies binnen voor

Door nauwere samenwerking tussen de zeven stedelijke culturele diensten is Brugge erin geslaagd om 340.000 euro aan projectsubsidies binnen te rijven.

In 2024 kende de Vlaamse Overheid bijna 340.000 euro aan projectsubsidies toe aan drie dossiers van de stedelijke diensten. “Deze middelen maken het mogelijk om innovatieve initiatieven verder uit te bouwen”, zegt de Brugse cultuurschepen Nico Blontrock.

Zo zullen Musea Brugge en Raakvlak deze subsidies gebruiken om hun pioniersrol in het culturele landschap te versterken. Daarnaast zal de Cel Cultuurbeleid met de verkregen financiering onderzoeken hoe de samenwerking met de negen omliggende steden en gemeenten nog verder kan worden verbeterd.

Succes

“Sterke projecten ontstaan vaak uit samenwerking. De Openbare Bibliotheek Brugge is hier een mooi voorbeeld van: dit jaar is de bibliotheek partner in maar liefst vier gesubsidieerde projecten”, vervolgt Nico Blontrock. Het gaat onder meer over het Erasmus+ project ‘It all starts with a book’ en en een nieuwe thuis voor de nalatenschap Klaas Verplancke.

“De Cel Cultuurbeleid Brugse ondersteunt organisaties bij het uitwerken van hun subsidiedossiers. Dankzij deze begeleiding wist muziektheater BomBarDon bijvoorbeeld financiering te verkrijgen voor hun nieuwe productie ‘Winter slaapt’.

Investering

“Deze extra subsidies illustreren onze ambitie om cultureel Brugge verder te doen groeien. Samenwerking, zowel binnen het Brugse culturele landschap als in de regio, blijft daarbij cruciaal. Zo zorgen we als stadsbestuur mee voor extra culturele zuurstof en blijven we investeren in de toekomst van cultuur in Brugge”, aldus schepen Nico Blontrock.

Het leeuwendeel van de projectsubsidies ging naar Musea Brugge, dat 230.000 euro kreeg voor het project “Leerling Meester II – de lokroep van het buitenland.”