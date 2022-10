Zeer veel belangstelling voor postzegelexpo ‘Via Oostende’

De viering van 100 jaar KPO, Koninklijke Postzegelkring Oostende en 50 jaar WEFIS (West-Vlaamse Filatelistische Kring) ging gepaard met hetpostzegelevenement ‘Via Oostende’. De expo in Thermae Palace lokte meer dan 800 bezoekers.

Robert Lisabeth, voorzitter van KPO, blikt tevreden terug op de expo. “Van bij de opening om 9 uur was het zeer druk in Thermae Palace. Het aantal Vlaamse, Waalse en buitenlandse postzegelliefhebbers, dat de expo bezocht heeft, lag zeker boven 800, misschien waren er wel meer dan 1.000. We kregen enkel lovende commentaar voor onze eeuwfeestviering en de imposante expo met enkele unieke poststukken. Vooral ‘Via Oostende’ ; Trans-Atlantische mail via Groot-Brittannië naar heel Europa via Oostende, maakte indruk op de bezoekers. Ook de panelen van de 37 deelnemers aan de competitieve wedstrijd, én de afstempeling van nieuwe zegelvellen over jeugd, kunst, kerst en groenten, lokten de filatelie-fanaten.”

Bijzonder trots

“Met een vijftiental mensen hebben we twee dagen gewerkt om alle panelen te plaatsen en de posttukken, brieven en postkaarten uit te stallen. Veel verzamelaars hebben hier uren doorgebracht, alles bestudeerd en nieuwe contacten gelegd. We zijn apetrots op het grote succes! ‘Via Oostende’ zal voor altijd een mijlpaal zijn in de geschiedenis van 100 jaar KPO!” (