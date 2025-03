Yves Catteceur is nieuwe voorzitter cultuurraad

Op een druk bijgewoonde algemene vergadering van de Blankenbergse cultuurraad werd Yves Catteceur verkozen als nieuwe voorzitter.

De cultuurraad koos een nieuw bestuur. Er waren meer dan 70 afgevaardigden van diverse culturele verenigingen en deskundigen binnen het Blankenbergse cultuurveld aanwezig op de algemene vergadering. Met een vrij grote meerderheid werd Yves Catteceur bij geheime stemming verkozen als nieuwe voorzitter van de cultuurraad voor de komende legislatuur. Yves volgt in die functie Dorothy Marrannes op, die zelf ook al Bo Bentein verving, die verkozen was als gemeenteraadslid. Wie een verkozen politieke functie bekleedt, kan immers statutair niet zetelen in de cultuurraad.

Yves Catteceur is beroepshalve ambtenaar bij de Vlaamse ambassade bij de Europese Unie. In zijn maidenspeech wees hij er op dat een groot deel van zijn opdracht is het zoeken naar compromissen en naar samenwerking. Die ervaring zal hij gebruiken om een goed samenwerkende cultuurraad te leiden. Tevens werd een nieuw bestuur verkozen dat bestaat uit 16 leden.