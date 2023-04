Yaël Verhaeghe eindigt vierde in schrijfwedstrijd Junior Journalist

Het thema van Junior Journalist 2022 was Lokale Helden en dat zorgde duidelijk voor inspiratie. In totaal deden bijna 15.000 leerlingen mee. Yael Verhaeghe uit Kuurne eindigde vierde. “Een dikke proficiat aan ons schrijfwonder!”, vertelt een fiere Tom Vanhoorelbeke, (waarnemend) directeur van GO! Basisschool De Boomgaard.

Tom Vanhoorelbeke ging samen met Yaël, haar pleegouders en de voorzitter van Davidsfonds Kuurne naar Brussel waar ze op zondag 16 april in het Vlaamse Parlement ontvangen werden samen. In september – niet toevallig het begin van een nieuwe culturele jaar – gingen de Davidsfondsafdelingen op pad om contact te leggen met scholen vol beloftevolle leerlingen. Kinderen van het vijfde leerjaar tot het zesde middelbaar kregen de kans om met het thema Lokale Helden aan de slag te gaan en in journalistieke stijl een tekst neer te pennen.

Kuurnse held

De lijst van laureaten bestond uit de top 5 in reeks 1 (vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs) en 2 (eerste en tweede jaar secundair onderwijs), en de top 3 in reeks 3 (derde en vierde jaar secundair onderwijs) en 4 (vijfde en zesde jaar secundair onderwijs). Zij kregen allemaal een welverdiende uitnodiging voor de nationale prijsuitreiking van Junior Journalist in het Vlaams Parlement.

Uiteindelijk werd Yaël vierde en mocht ze een mooie prijs in ontvangst nemen. Iedereen glunderde, Yaël niet in het minst. “Het is de eerste keer dat we met een leerling van het basisonderwijs van Kuurne een laureaat hebben in reeks 1. Yaël Verhaeghe won in februari de Junior Journalistwedstrijd van Davidsfonds Kuurne ‘Mijn Kuurnse held’, met haar artikel over haar held: haar pleegpapa Gerry die in wzc H. Familie werkt. Haar opstel werd door Davidsfonds Nationaal gekozen bij de vijf beste in haar leeftijdscategorie. Uiteraard zijn we daar heel blij en fier om”, zegt een enthousiaste Catherine Boury, voorzitter van Davidsfonds Kuurne.

“Goed humeur”

Yaël schreef dus over haar pleegpapa die in het wzc H. Familie werkt als zorgkundige. “Wat is een held eigenlijk? Als ik daar over nadenk dan is dat iemand met speciale krachten, een superheldenpak en wapens. Ik weet het zeker! Ik ken zo’n persoon. Zijn naam is Gery en het is mijn pleegpapa. Mijn pleegpapa werkt in het rust- en verzorgingstehuis in Kuurne. Elke werkdag vertrekt hij met veel goesting en goed op tijd naar zijn werk. Hij haat te laat komen. Vaak zeggen we dan: ‘Je vertrekt weer zo vroeg.’ Maar zo is hij, op tijd zijn is belangrijk.”

“Elke werkdag vertrekt hij met veel goesting en goed op tijd naar zijn werk. Daar toegekomen trekt hij zijn superheldenpak aan: zijn wit broekpak, soms met mondmasker. Ook zijn wapens neemt hij mee: een balpen, schaar, thermometer. Met zijn sleutels en badge opent hij alle deuren! En zijn speciale kracht? Dat is een goed humeur, respect en de liefde voor de job en de mensen.”