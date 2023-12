Wouter Deprez wekt James Ensor tot leven tijdens derde editie van FAAR in Oostende

FAAR, het non-fictieboekenfestival in Oostende, bereidt een stomende derde editie voor van 7 tot en met 10 maart 2024. Het festival, dat zich opnieuw laat inspireren door de slagzin ‘Denken over morgen’, zet in op verdieping én verbreding en dit voor jong en oud. Een bijzondere rol is in 2024 weggelegd voor James Ensor, die voor de verandering niet als beeldend kunstenaar, maar als schrijver in de schijnwerpers wordt gezet. Niemand minder dan Wouter Deprez wekt Ensors pen tot leven in een uniek essay dat hij als Verrekijker voor FAAR 2024 voorbereidt.

FAAR is intussen een vaste waarde op de literaire kalender in Vlaanderen. Voor de eerste editie in maart 2022 tekenden 3.000 bezoekers present; voor de tweede editie in maart 2023 verdubbelde het festival meteen deze cijfers. Het festival heeft de uitgesproken ambitie om verder te gaan op dit elan. Een eerste inkijk in het programma is alvast veelbelovend: tal van grote namen, zoals Ish Ait Hamou, Tom Lanoye, Uus Knops, Hugo Matthysen en Pedro Brugada staan zij aan zij met jong, opkomend talent als Amir Bachrouri, Christina De Witte en Raounak Khaddari om er maar een aantal te noemen.

Burgemeester Bart Tommelein: “De ambitie en het belang van dit stadsbreed festival wordt nog maar eens duidelijk met deze eerste namen. Er komen experten en vertellers over heel uiteenlopende thema’s naar Oostende afgezakt. De bezoeker ontdekt, proeft, leert en luistert tijdens deze driedaagse van de literatuur, met stuk voor stuk unieke belevingen.”

Verrekijkers

Voor het tweede jaar op rij vraagt FAAR aan een aantal kritische, geëngageerde geesten – de Verrekijkers – om hun blik en pen scherp te stellen op de maatschappelijke horizon en uit te lichten wat anderen schijnbaar lijkt te ontgaan. Voor 2024 engageren de Nederlandse dichteres en filosoof Lieke Marsman, schrijver Stefan Hertmans, kosmoloog Thomas Hertog en James Ensor zich, bijgestaan door Wouter Deprez als zijn literair medium, om de ‘onderstroom’ in te duiken en naar een essay te vertalen wat hen opvalt.

Wat zien zij wat wij niet zien? Wat is vandaag onderbelicht? Waarover moeten we praten als we het over morgen hebben? Tijdens de feestelijke openingsavond in De Grote Post op 8 maart 2024 gaan deze Verrekijkers over hun bevindingen met elkaar in gesprek.

Curatoren van het festival Guinevere Claeys, Ellen Van Tichelt en Lies Poignie: “’Denken over morgen’ was nooit zo urgent als vandaag. Hoe gaan we om met de vele crisissen die zich dichtbij en verder af afspelen? FAAR laat een rijkdom aan uiteenlopende, eigenzinnige stemmen aan het woord: wat denken gevestigde waarden over de uitdagingen van morgen? Hoe kijken jongere generaties naar de huidige politieke, economische en sociale thema’s? Hoe blijven we overeind, hoe houden we elkaar vast, als bezorgde, geëngageerde wereldburgers? En niet te vergeten: hoe houden we onszelf gezond, zowel fysiek als mentaal? Het publiek wordt uitgedaagd om mee te reflecteren, te debatteren en volop mee in de beleving te stappen.”

Nacht van de Razernij

FAAR en Theater aan Zee slaan de handen in elkaar voor een ‘festival in het festival’ op zaterdagavond en -nacht, deze keer in het teken van een van onze basisemoties: boosheid. Enter: Nacht van de Razernij, over woede als scheppende kracht. Boosheid heeft vaak een negatieve connotatie: we zijn bang van boosheid. Hierdoor hebben we eigenlijk ook nooit echt geleerd deze levensnoodzakelijke emotie te uiten.

Maar wat is boosheid precies? Waar situeert deze emotie zich in het lichaam? Hoe kunnen we kwaadheid uiten op een positieve manier? Tijdens de Nacht van de Razernij gaan we aan de slag met de constructieve kracht van razernij: ‘rage against the dying of the light’, zoals de dichter Dylan Thomas wist. Verwacht je aan literaire gesprekken en voordrachten, afgewisseld met workshops boksen en extatisch dansen om de hoog opgelopen emoties te kanaliseren.

Podcast

FAAR bereidt niet alleen een ambitieuze derde editie van het festival voor, maar lanceert ook een eigen podcastreeks: een reeks gesprekken met auteurs over opvallende thema’s, met aanvullende boekentips. De thema’s en sprekers van de eerste vier afleveringen zijn uiteenlopend: van een geanimeerd gesprek over lichaamssappen met de Nederlandse historicus Ruben Verwaal naar inclusief opvoeden met Eva Dierickx en van de absurde uitwassen van de textielindustrie met Sarah Vandoorne naar het verband tussen individuele en collectieve gezondheid met Sam Proesmans. De podcast is te beluisteren op alle populaire podcastplatformen onder de naam Faar Oostende.