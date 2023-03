Woumen swingt met live muziek van The Vanco Brothers

De Woumense cultuurgroep WK©G probeert jaarlijks een cultureel evenement naar het dorp te brengen. Denk onder andere aan het optreden van Willem Vermandere, Laïs, Scala, enzovoort. Dit voorjaar wil de organisatie iedereen een muzikale en vrolijke avond aanbieden.

Op zaterdag 25 maart is iedereen dan ook vanaf 20 uur welkom in oc Walnes. The Vanco brothers spelen live hits uit de jaren 70, 80 en 90. De aanwezigen krijgen daarbij de kans om een geliefd nummer aan te vragen. “Iedereen kan nog eens gezellig dansen zoals in vroegere tijden”, vertelt voorzitter Pierre Stevens.

“We zorgen daarnaast voor een ruim aanbod aan streekbieren tegen democratische prijzen”, vult bestuurslid Geert Versteele aan. Woumen zal dus kunnen swingen, zingen, drinken… De toegang is gratis.