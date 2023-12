Wist je dat Oostende een tweelingzusje heeft in… Argentinië? “Compleet met pier en termashotel”

Wist je dat Oostende aan de andere kant van de wereld nog een tweelingzusje heeft? Op vrijdag 15 december brengt Walter Van Wynsberge in Buurtcentrum Kerklommer in De Haan de fascinerende historie van ‘Ostende, Argentinië’.

In 1908 verlaat de steenrijke absint-handelaar Fernand Robette uit Mons het land wegens het verbod op de handel in absint, om met zijn vele geld het geluk in Zuid-Amerika te zoeken. Hij strandt in Buenos Aires, waar hij de Italiaan Augustin Poli ontmoet. Samen besluiten ze aan de oostkust een tweede ‘koningin der badsteden’ te stichten, compleet met pier en termashotel, naar het evenbeeld van het mooie Oostende uit de belle époque. In 1913 wordt ‘Ostende, Argentinië’ dan ook officieel ingehuldigd.

De rest van het avontuur is te zien in de documentairefilm ‘Le Rêveur d’Ostende’ van de Oostendse broers Land en Walter Van Wynsberge. Zij waren daar in 2014, toen het pittoreske badplaatsje zijn honderdste verjaardag vierde. Ostende, Argentinië telt op vandaag zo’n 6.000 inwoners en is sinds 1983 een deelgemeente van Pinamar.