Winkel wordt even literaire draaischijf

Wie in Lauwe op zoek gaat naar poëzie, komt dezer dagen hoogstwaarschijnlijk in de Jumbo supermarkt terecht. In samenwerking met LMNL VZW wordt de populaire winkel een literaire draaischijf, ter ere van de Poëzieweek. Wie de creativiteit voelt opborrelen, kan zelfs een minuut gratis winkelen winnen.

Vzw LMNL kwam met het voorstel op de proppen. “Onze insteek was er eentje waarmee we heel wat mensen in contact wilden brengen met poëzie, nog al te vaak een nobele onbekende. En waar zijn veel mensen terug te vinden? In de supermarkt natuurlijk!” Bo Decramer, de voorzitter van VZW, vond in de supermarkt alvast een luisterend oor.

“Het is een winkel die nooit om een stunt verlegen zit, vooral niet wanneer het een meerwaarde voor de omgeving kan bieden. Zo kregen we de kans om hier liefst drie initiatieven te lanceren. Het eerste concept was er eentje waarbij we de scholen van Lauwe wilden betrekken. We vroegen aan de leerlingen van De Stap, De Wonderwijzer en Ter Molen om in hun pen te kruipen en een gedicht te schrijven. Ze kregen allemaal een week de tijd en de beste gedichten werden bekroond met een foodworkshop in de Jumbo supermarkt. Op zaterdag 27 januari worden er dan weer een dag lang gedichten voorgelezen in de nieuw opgerichte ‘literaire hoek’ van de winkel. Ieder half uur zal een voorlezer de winkelende mensen uitnodigen te komen luisteren naar een stukje poëzie, zonder microfoon of luid spektakel.”

Eigen gedicht

Als kers op de taart werd ook nog een derde wedstrijd gelanceerd, waarbij de te winnen prijs niet van de minste is. “Sinds 25 januari en dit tot en met 31 januari kan iedereen aan het schrijven slaan.”

“Aan de kassa van de supermarkt kunnen mensen een kaartje meenemen, waarop ze hun eigen gedicht kunnen schrijven. De ingediende gedichten worden dan overal rond in de winkel opgehangen. Wie het beste gedicht schrijft, die mag een minuut lang gratis winkelen.”