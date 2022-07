Wim Vandamme (Ri4Vos) blikt tevreden terug op drie Ieperse Dinsdagen: “Geslaagd in onze opzet”

Een overrompeling was het niet op de Grote Markt dinsdag, maar toch blikt medeorganisator Wim Vandamme van Ri4Vos tevreden terug op de drie Ieperse Dinsdagen die de afgelopen weken plaatsvonden op de Grote Markt. “De sfeer zat er altijd wel goed in”, klinkt het.

Normaal had de Ex Men All Star Band voor de apotheose moeten zorgen van de Ieperse Dinsdagen, maar door de vakantiechaos in Dover slaagden de Britse muzikanten van de band er niet in om de oversteek naar het Europese vasteland te maken. De minder bekende coverband Wolfman Jack werd last minute nog opgetrommeld als vervanger, maar kon niet beletten dat de Grote Markt maar halfvol stond.

Vakantiegevoel

Zo werd uiteindelijk de tweede avond van de Ieperse Dinsdagen op 12 juli met AC in DC de topavond van het drieluik. “Die naam alleen al lokt volk”, zegt Wim Vandamme van het organiserende Ri4Vos. “12 juli was ook een goeie datum. Het vakantiegevoel was er wel, maar nog niet iedereen was al op reis vertrokken. Dat had je afgelopen dinsdagavond misschien wel. Bovendien had je het natourcriterium dat wellicht een deel van ons publiek naar Roeselare lokte.”

Muzikale Dinsdagen

Niettemin is Wim tevreden over de Ieperse Dinsdagen. “Ik denk dat we geslaagd zijn in onze opzet, namelijk mensen elkaar laten tegenkomen op de grote Markt. We probeerden afstand te nemen van de Muzikale Dinsdagen om geen valse verwachtingen te creëren. Dat was deels gelukt. Natuurlijk heb je wel nog de connectie doordat het ook op een dinsdag was. We hebben ook altijd een ludieke noot of een extra attractie in de programmatie gestoken, zoals Kartje Kilo de laatste avond. Dat werd ook wel gesmaakt door het publiek. Wie wilde, kon luisteren. Je kon ook dansen als je dat wilde. De sfeer zat er altijd wel goed in.”

Volgend jaar opnieuw?

De hamvraag is of we volgend jaar ook zullen kunnen genieten van gratis concerten op de Grote Markt. “Het is nu nog te vroeg om daarover uitspraken te doen. Laat ons het voorjaar van 2023 afwachten. Tegen dan zullen we wellicht al meer weten. Het zal ook een beetje afhangen van de evaluatie door Stad Ieper van Streekgenot op Straat. Als je de Ieperse Dinsdagen en de drie edities van Streekgenot op Straat samentelt, dan hadden we zes muziekevenementen in minder dan een maand tijd. Misschien was dat ook een beetje van het goede te veel”, besluit Wim Vandamme. (TOGH)