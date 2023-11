Willen is Kunnen kan eindelijk ‘Kwartet in Bed’ op de planken brengen

Na twee teleurstellende pogingen tijdens de vermaledijde coronaperiode staat toneelgezelschap Willen is Kunnen te popelen om eindelijk het blijspel Kwartet in Bed op de planken te brengen. Onder het motto ‘derde keer, goede keer’ beloven ze een avond vol complexloos plezier en hilarische chaos.

De toneelgroep is in haar huidige vorm al meer dan vijftig jaar actief en heeft een mooie reputatie opgebouwd dankzij de passie waarmee ze jaar na jaar optreedt.

“Zo’n klucht is een jaarlijkse traditie van ons gezelschap” – Patrick Devriendt, voorzitter

“De geschiedenis van Willen is Kunnen gaat terug tot voor de Tweede Wereldoorlog”, vertelt voorzitter Patrick Devriendt. “Het gezelschap heeft sindsdien verschillende periodes van bloei en terugval doorgemaakt. Na de oorlog kende het een heropleving onder het voorzitterschap van Carlos Vandorpe. Ondanks een tijdelijke ontbinding, als gevolg van verminderde belangstelling en de opkomst van televisie, herrees Willen is Kunnen in 1971 met hernieuwde energie en creativiteit. In 2010 werd die toewijding bekroond met de stedelijke cultuurprijs, een erkenning voor haar waardevolle bijdrage aan het culturele leven in Nieuwpoort.”

“Een bijzonder kenmerk van Willen is Kunnen is de jaarlijkse opvoering van een klucht, een kort en komisch toneelstuk. Die traditie vindt plaats tussen eind november en midden december, waarbij het gezelschap het publiek trakteert op lachwekkende en vermakelijke voorstellingen”, zegt Devriendt.

Avonturen met B&B

Dit jaar brengt Willen is Kunnen het stuk Kwartet in Bed, geschreven door Daniel Van Den Hoeck, het alter ego van Luc Ameye uit Waregem. Het stuk vertelt het verhaal van Eddy en Betty, samen met Barbara, die een gloednieuwe B&B willen inschrijven voor een televisieprogramma. Dat avontuur vergt lef en hard werken, maar al snel sturen ‘onvoorziene omstandigheden’ hun plannen in de war. Misverstanden, een terugkerende verschijning en een onverwacht politieonderzoek zorgen voor een hilarische chaos in ’t Aards Paradijs. Een happy end lijkt ver weg, maar aangezien het een blijspel is, kunnen de toeschouwers een leuke ontknoping verwachten.

De spelers zijn Lars Depotter, Martine Desiere, Gisèle Devos, Patrick Devriendt, Mireille Huyghebaert, Nico Plyson, Alain Pyliser, Roger Van der Mieren, Greta Vanelverdinghe, Aimé Van Landschoot en Hilde Veranneman. De technische ploeg wordt gevormd door Jan Paepe en Luc Vantomme die instaan voor licht en geluid, terwijl Francine Decaestecker zorgt voor de grime en raad en daad bij de kostumering.

“Bij de vormgeving van elk toneelstuk hebben alle spelers en technici een ruime inspraak, en voor de praktische uitvoering, waaronder het decor, kan er gerekend worden op een paar bereidwillige echtgenoten. Voor de speciale effecten die daarbij horen, hebben we met Jan Paepe een veelzijdige uitvinder in huis”, zegt Devriendt. Samen met penningmeester Adina Counye en secretaris Roger Van der Mieren vormt hij het bestuur.

Praktisch

De voorstellingen vinden plaats in de vertrouwde zaal d’Oude Schoole, in de Ramskapellestraat 86 in Ramskapelle-Nieuwpoort. Op zaterdag 25 november gaat om 20 uur het doek op voor de première. Op zondag 26 november kun je de voorstelling bijwonen om 17 uur. Vervolgens wordt het toneelstuk op vrijdag 1 december om 20 uur opgevoerd, gevolgd door voorstellingen op zaterdag 2 december om 20 uur en zondag 3 december om 17 uur. De reeks sluit af met optredens op vrijdag 8 december om 20 uur, zaterdag 9 december om 20 uur en zondag 10 december om 17 uur.

Kaarten kosten 10 euro, kinderen tot 12 jaar betalen slechts 5 euro. Reserveren kan via e-mail naar adina.counye@skynet.be. Vermeld daarbij duidelijk op wiens naam de kaarten worden besteld en op welke datum je de voorstelling wil bijwonen. Na bevestiging per e-mail wordt de betaling verwacht binnen de tien dagen, op het rekeningnummer BE13 7785 9059 2639 van Willen is Kunnen. De reservering is pas definitief na ontvangst van de betaling.