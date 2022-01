Wielerfotograaf Wout Beel uit Moorslede wint derde prijs op de Mark Gunter fotoprijzen.

Moorsledenaar Wout Beel heeft met één van zijn foto’s de derde prijs weggekaapt op de Mark Gunter fotoprijzen. Wout start binnenkort aan zijn derde seizoen als fotograaf binnen wielerploeg Quick-Step Alpha Vinyl.

Mark Gunter was een Australische sportfotograaf. Nadat hij stierf aan kanker startte zijn vrouw een fotowedstrijd voor wielerjournalisten op. De opbrengsten ervan gaan ieder jaar naar kankeronderzoek. “Inmiddels is de fotowedstrijd uitgegroeid tot een prestigieuze wedstrijd binnen het wielermilieu. Honderden fotografen stuurden beelden in”, aldus Wout.

Hij selecteerde tien van zijn beelden. Een ervan, een foto waarbij de renners van Quick Step-Alpha Vinyl uitbundig een feestje vieren na een overwinning terwijl manager Patrick Lefevere vlakbij rustig geniet van een lekkere maaltijd, kaapte de derde prijs weg.

Boek

De foto is onder andere ook te zien in het boek ‘The Wolfpack Way’ waaraan Wout meewerkte. “Straks start mijn derde seizoen binnen het team. Toen ik begon was ik echt een koersleek. Nu besef ik wel al dat er bij wielrennen veel meer komt kijken dan alleen maar op die pedalen trappen. Ik leg ook dit jaar de lat hoog en probeer vanuit verschillende invalshoeken de prestaties van het team op de gevoelige plaat te leggen”, aldus Wout.

Hij kijkt vooral uit naar de Tour de France. “Al was mijn eerste Paris-Roubaix vorig jaar ook wel heel erg speciaal. De renners, het waren net standbeelden toen ze over de meet kwamen.”

